حملة تموينية على الأسواق في الجيزة.. وضبط 4 أطنان حلوى مجهولة المصدر

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بإطلاق حملة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وفي إطار ذلك، شنت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية وضبط العديد من القضايا التموينية أبرزها الآتي:

ضبط 3860 طن حلوى مجهولة المصدر

ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد دون ترخيص، لقيامه بتصنيع الحلوى من خامات ومستلزمات رديئة مجهولة المصدر ودون فواتير، وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المصنع أمكن ضبط 3,860 طن حلوى متنوعة مجهولة المصدر.

ضبط صاحب مصنع لإنتاج المراتب الإسنفجية "دون ترخيص" لقيامه بتجميع كميات كبرى من المراتب مجهولة المصدر ودون فواتير وتدوين علامات تجارية عليها خلافاً للحقيقة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المصنع أمكن ضبط 150 قطعة «مراتب – شاسية معدنى – لوح إسفنج – بكرة لباد – رول بلاستيك - توب قماش – ملصق مدون عليه علامات تجارية».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.