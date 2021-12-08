التموين تحرر 2600 محضر ومخالفة لتهريب الدقيق المدعم والسكر في شهر واحد

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة خلال شهر نوفمبر الماضي، 2628 محضرا ومخالفة متنوعة خاصة بتهريب الدقيق المدعم والسكر التمويني وزيت التموين، حيث تمكنت عدة حملات تفتيشية من المديرية، من ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم تم تهريبه بالعياط، و11.7 طن سكر تمويني وربع طن زيت تمويني بالبدرشين.

من جانبه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن المديرية تشن باستمرار حملات تفتيش مفاجئة على جميع المراكز والقرى بالمحافظة من أجل ضبط الأسواق، ومنع أي عمليات تهريب أو مخالفات.

تفاصيل المحاضر المحررة للمخالفين

في مجال المخابز البلدية: تم ضبط 1852 تقرير ومخالفة

في مجال محطات الوقود: تم تحرير 22 محضرا

في مجال مستودعات البوتاجازك تم تحرير 29 محضرا

في مجال البدالين التموينين وجمعيتي والمجمعات: تم تحرير 120 محضرا

في مجال الأسواق العامة، تم تحرير 605 محاضر

محاضر ضد تجميع بطاقات التموين لدى المنافذ أو المخابز

وكشف تقرير صادر من المديرية عن المحاضر التي تم شنها للمخالفين خلال شهر نوفمبر الماضي، أن الحملات تمكنت من ضبط 6.6 طن دقيق بلدي مدعم بناحية الصف، فضلا عن اكتشاف تجميع 186 بطاقة تموين بالصف لدى المنافذ أو المخابز وتجميع 370 بطاقة بأوسيم و382 بطاقة بمنشأة القناطر و300 بطاقة ببولاق الدكرور.

وفيما يتعلق بحملات مديرية التموين لمنع تهريب الدقيق المدعم، كشف تقرير المديرية عن أن الحملات تمكنت في شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر من ضبط الأتي:

• ضبط 19 جوال دقيق بالوراق.

• ضبط 137 جوال دقيق بكرداسة.

• ضبط 84 جوال بالوراق.

• ضبط 49 جوالا بالديسمى بالصف.

• ضبط 8 أجولة بأوسيم.

• ضبط 3 أجولة بالصف.

• ضبط 50 جوال دقيق بمنشأة القناطر.

• تجميع 21 جوال دقيق بالعياط.

• ضبط أجولة دقيق بأبوالنمرس.

• ضبط 6 أجولة دقيق بالمنيرة الغربية.