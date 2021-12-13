تحرير 107 محاضر للمخالفين خلال حملة تموينية مكبرة في دمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملات مكثفة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، في إطار متابعتها الدورية للمنظومة التموينية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، المحافظ، بإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، ومتابعة حركة السلع.

وأسفرت تلك الحملات في دمياط عن تحرير 107 محاضر للمخالفين، بعد رصد مخالفات متعددة، منها عدم «الإعلان عن أسعار السلع، ووجود شهادات صحية»، ونقص وزن رغيف الخبز، وإدارة محل بدون ترخيص ورصد حالات غش تجاري.

وتستمر جهود المديرية لملاحقة المخالفين، والتأكد من توافر السلع وجودتها، وضبط المنظومة التموينية بالمناطق كافة.

ضبط 248.15 كجم لحوم منتهية الصلاحية

وضبط الدكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، 49.5 كجم من اللحوم الجاموسي «أنثى بالعظم»، و198.65 كجم «كبدة مستوردة منتهية الصلاحية، وعجينة حواوشي»