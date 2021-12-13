«القاضي»: تحفيز الشركات العالمية على تنظيم رحلات سياحية إلى مصر

كشف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، عن المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مؤكداً أنه يعد مقصد متميز يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتنوعة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر في العالم، لافتا إلى استعداد الدولة المصرية لاستقبال كافة السائحين.

جاء ذلك خلال لقاء القاضي، عددا من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، ورئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية USTOA، خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية.

وعقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدداً من اللقاءات المهنية خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية United States Tour Operators Association، الذي عُقد اجتماعه السنوي لعام 2021، بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتقى عدد من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، وTerry Dale رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية، كما عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركات السياحة والفنادق المصرية المشاركة في هذا المؤتمر وشركة مصر للطيران.

السياحة في ظل كورونا

وتناولت هذه الاجتماعات، مناقشة وضع صناعة السياحة عالميا، والتحديات التي تواجهها وخاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا، وسبل تعزيز التعاون لزيادة عدد السائحين الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية السوق الأمريكي بالنسبة للسياحة المصرية، مؤكدا أنه يحتل مكانة متقدمة بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما ألقى الضوء على الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، وما تقوم به الدولة المصرية في حالة الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس.

وخلال هذه الاجتماعات، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر؛ بما يضمن صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

2022 عاما مميزا للسياحة المصرية

وأشار إلى أن عام 2022، يكون عاماً مميزاً على مستوى السياحة المصرية عالميًا، ويشهد مرور 100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومن جانبهم، أشاد منظمو الرحلات الأمريكيين بمشاركة الوزارة في هذا المؤتمر السنوي المهم، ما يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للسوق الأمريكي لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.

وفي لقائه مع Terry Dale رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية، بحضور السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام في لوس أنجلوس؛ لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحياً بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلاً في السوق الأمريكي، وزيادة حركة السياحة الوافدة إليها من هذا السوق المهم في ضوء اهتمام السائح الأمريكي بمنتج السياحة الثقافية الذي يعد من المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

واستعراض عمرو القاضي، خطة الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري باستخدام الأساليب الترويجية الحديثة، والحملات التسويقية المشتركة ودورها الفعال والمؤثر لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكي، كما استعرض ما يتم من جهود لربط المقاصد السياحية بعضها ببعض وتعزيز البنية التحتية بالمناطق السياحية.

كما ألقى الضوء على أهم الافتتاحات الأثرية التي تمت خلال الفترة الأخيرة في مختلف المحافظات، وخاصة متحفي شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية الحديثة، والافتتاحات الوشيكة في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أشار تيري إلى تقديره لجهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية، كما أعرب عن إعجابه بنجاح فعالية طريق الكباش، التي شهدها العالم 25 نوفمبر الماضي، كما أشاد بحدث موكب المومياوات الملكية الاستثنائي، الذي أقيم في أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، شارك الوفد المصري، المشارك في المؤتمر الذي يضم وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، على مدار أيام المؤتمر في حضور عدد من ورش العمل والجلسات المتبادلة لمناقشة تطورات الحركة السياحية على مستوى العالم، وسبل زيادتها، والدروس المستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا والعمل على تبني أنماط سياحية جديدة ومتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA هو المنظمة السياحية الأهم في السوق الأمريكي، ويختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين، ويعمل على تعريفهم بنظرائهم حول العالم، كما يمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران ووكالات حكومية وهيئات سياحية وغيرها.