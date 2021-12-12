«الوزراء» يبرز جهود دعم السياحة بـ«2021 فرصة لإعادة إحياء التراث».. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديو بعنوان «عام 2021 فرصة لإعادة إحياء التراث»، سلّط خلاله الضوء على أهم جهود الحكومة في قطاع السياحة والسفر من أجل التسويق السياحي لمصر كمقصد سياحي أساسي في العالم ومناسب لعدد كبير من مختلف الجنسيات.

جهود الحكومة لدعم القطاع السياحي

وتُعدُّ الفعاليات الكبرى التي تمت على أرض مصر مؤخرًا، دليلًا يؤكد الجهود الكبيرة المبذولة لتعافي قطاع السياحة والآثار، المهم للاقتصاد المصري، فبعد أن شهد العالم موكب المومياوات الملكية وفعالية افتتاح طريق الكباش للترويج السياحي لمدينة الأقصر، يجب إلقاء الضوء على جهود وزارة السياحة والآثار خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تحركًا كبيرًا لإتمام العديد من المشروعات التي تم تأجيلها لسنوات، وأبرزها المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه.