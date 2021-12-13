السياحة: احتفالية «طريق الكباش» رفعت نسبة الراغبين في زيارة الأقصر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إنّ نجاح احتفالية «طريق الكباش - الأقصر» التي استضافتها مدينة الأقصر الشهر الماضي، والتي جاءت تطبيقا للاستراتيجية الجديدة التي تطبّقها الدولة للترويج لمقاصدها السياحية، رفعت نسبة الراغبين في زيارة الأقصر والاستمتاع بمعالمها السياحية المتفرّدة، ما يعني بدوره أنّ الموسم الشتوي الحالي سيشهد زيادة في نسبة زيارة المدن السياحية في الأقصر، مقارنة بالموسم الماضي.

اختيار الشركة المسؤولة عن الحملة الدولية لمصر خلال أسابيع

وأضافت شلبي لـ«الوطن»، أنّ الأشهر المقبلة ستشهد إطلاق الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم اختيار الشركة التي ستتولى مسؤولية الحملة التي تستمر 3 سنوات بتكلفة نحو 90 مليون دولار، بواقع 30 مليون دولار في السنة الواحدة.

وتابعت نائب وزير السياحة، أنّ الحملة ستكون مختلفة ومبهرة عن الحملات السابقة، وسيتم توجيهها في الأساس إلى الأسواق الرئيسية المصدّرة للسائحين إلى السوق المصري، إضافة إلى الأسواق الواعدة التي سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة لجذب السياح لزيارة مصر.

السياحة استعادت جزءا كبيرا من عافيتها خلال 2021

وأشارت شلبي، إلى أنّ القطاع السياحي المصري استعاد جزءا كبيرا من عافيته خلال 2021، وحال سارت الحركة السياحية الوافدة وفقا للمعدلات الحالية، ولم يتسبب فيروس كورونا وتحوراته في وضع قيود من جانب بعض الدول على سفر سائحيها إلى مصر، تتعافى السياحة المصرية بشكل كامل خلال عام 2022.

من جانبه، قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الربع الأخير من العام الحالي، شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، كما كشف عن ارتفاع نسب الإشغال بغالبية فنادق الجمهورية خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الحالي ومطلع العام الجديد، بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.