«التخطيط»: ميزانية «النقل» المخصصة للطرق والكباري وصلت لـ27 مليار جنيه

وافقت الحكومة على إنشاء كوبري «نيوجرسي» على ترعة النصر من كوبري الكيلو 75 حتى محطة 5 بطريق ترعة النصر بحي العامرية ثان، إذ أعلن ممثل وزارة النقل بدء العمل في إنشاء الكوبري خلال إبريل المقبل، وذلك بعد موافقة وزارة الري.

جاء ذلك باجتماع لجنة النقل، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، والذي أكد إلى ضرورة إنشاء كوبري نيوجيرسي على ترعة النصر من كوبري الكيلو 75 حتى محطة 5 بطريق ترعة النصر، بحي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الحوادث.

طلب إحاطة بشأن إنشاء كوبري للمشاة

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إنشاء كوبري للمشاة عند الكيلو 112 مدخل التحدي طريق القاهرة/ الإسكندرية، لكثرة وقوع الحوادث في هذا المكان، وحفاظًا على أرواح المصريين.

وناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى عبدالمنعم، بشأن سوء حالة طريق مطروح/ السلوم، وانعدام الخدمات عليه، مما تسبب في زيادة الحوادث، مؤكدا أن الطريق أصبح يسمى «طريق الموت».

وأضاف ممثل النقل تأييد طلب الإحاطة بتدني الإنجاز، لأن تلك المنطقة تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الحوادث على هذا الطريق شبه يوميًا، وهو ما يحتاج إلى دفعة قوية لرفع كفاءة الطريق، وأوصت اللجنة بزيارة لهذا الطريق لمتابعة تنفيذ الأعمال خلال الشهر المقبل،

افتقاد الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية/ بورسعيد لأعمدة الإنارة

ومن جانبه، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري بشان افتقاد الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية / بورسعيد، وخاصة بنطاق مركز إدكو، أعمدة الإنارة والعلامات الإرشادية، بالإضافة إلى تعدد مناطق الهبوط الأرضي، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين.

ميزانية «النقل» المخصصة للطرق ضعف الموازنات في السنوات السابقة

وفي هذا الصدد، أكدت هناء ثروت ممثلة وزارة التخطيط، أن ميزانية وزارة النقل المخصصة للطرق والكباري بلغت في بداية السنة المالية نحو21 مليار جنيه للطرق، ووصلت إلى 27 مليار جنيه في الوقت الحالي، وهي ضعف الموازنات في السنوات السابقة بزيادة تصل إلى 100%.

وأكد علاء عابد، رئيس اللجنة، ضرورة العمل على تنفيذ توجيه الرئيس لتوفير الحياة الكريمة لذوي الهمم وكبار السن في وسائل النقل جميعها، مشيرًا إلى أن اللجنة وصل إليها عدد كبير من طلبات الإحاطة، ولكن موازنة الوزارات والمحافظات لا تستوعب جميع الطلبات، وهو ما يؤثر على النواب في الدوائر، متابعا: «هناك أولوية للطرق لانها تهدف حماية أرواح المواطنين».