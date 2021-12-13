مهرجان الفراولة على شواطئ مرسى علم.. عصائر وتورتة لتنشيط السياحة

نظمت مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، مهرجان الفراولة للسائحين، بمشاركة 13 «شيف»، وباستخدام طن من الفراولة بأنواعها المختلفة، وإعداد العصائر الفريش والحلويات والجاتوهات جميعها من الفراولة، وذلك على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات، خاصةً من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا ورومانيا ومولدوفا وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

مهرجان الفراولة لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام بأحد الفنادق السياحية ومنظم فعاليات المهرجان، أن الفنادق دائماً تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة على الشواطئ، وأن مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الدعاية الجاذبة للسياحة، وتُقام على الشواطئ المفتوحة بصفة أسبوعية، بمشاركة أعداد من السائحين الأجانب.

وأكد «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مثل هذه المهرجانات تلقى قبولاً وإعجاباً لدى السائحين، الذين يتفاعلون معها بالرقص والأغاني والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى استعدادات الفنادق لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

استخدام طن فروالة بمشاركة 13 «شيف»

وأشار الشيف أحمد صالح، أحد المشاركين في مهرجان الفراولة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المهرجان استخدم فيه طن فروالة، وتم تجهيز عصائر طازجة وحلويات وتورتة على أشكال مختلفة من الفراولة، بمشاركة 13 «شيف»، لافتاً إلى أن المهرجان شهد توافد العديد من السائحين، الذين أعربوا عن سعادتهم بأجواء المهرجان على الشواطئ المفتوحة بمرسى علم.

وأضاف «صالح» أن اختيار الفراولة جاء لأنها فاكهة الشتاء، لافتاً إلى الأهمية الصحية للفراولة، موضحاً أن الفراولة تساعد على تحسين صحة القلب، وتنظم مستويات ضغط الدم، نظراً لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على فيتامين ج (Vitamin C)، وهو أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.