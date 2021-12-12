اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل إثر انقلابها بطريق «إدفو - مرسى علم»

شهد الكيلو 67 بطريق «إدفو - مرسى علم» انقلاب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، وإصابة 3 أشخاص بإصابات خفيفة.

إصابة 3 أشخاص

وتلقت غرفة عمليات أسوان، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، وإصابة 3 أشخاص بإصابات خفيفة، وتحديداً بالكيلو 67 بطريق «إدفو / مرسى علم».

وتوجهت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، لكن كانت النيران اشتعلت في السيارة بشكل كامل، ولم ينجح الأهالي لحظة الحريق في السيطرة عليها، خاصة أن الموقع الذي شهد الواقعة يبعد مسافة كبيرة عن أقرب وحدة حماية مدنية.

المصابون يرفضون الذهاب للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المصابين ونقلتهم إلى المستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب، خاصة أن حالتهم الصحية جيدة والإصابات عبارة عن كدمات خفيفة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

مصرع شخصين في انقلاب سيارة

وفي سياق آخر لقي شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالكيلو 90 بطريق «إدفو - أسوان»، وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو العمومية.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، وتحديدًا بالكيلو 90 بطريق «إدفو - أسوان»، وأسفر عن مصرع شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.