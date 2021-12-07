فنادق مرسى علم تطلق مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة ترحيبا بالسياح

شهدت شواطئ مرسي علم مهرجان الألوان بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وذلك كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم وسط سعادة حيث رقص السائحين على أنغام الموسيقى وبهجة سيطرت على الجميع تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق مع اقتراب الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

مهرجان ألوان بمشاركة السائحين علي الشواطئ

ويقول عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسي علم أعدت مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة وذلك كنوع من أنواع الترفيه بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ومن الصغار والشباب والكبار، وذلك باستخدام كميات كبيرة ومتنوعة من الألوان على سبيل التفاؤل، حيث يعتقد السياح في بعض الدول أن ذلك يطرد الشر ويجلب السرور والفرحة.

ويوضح عثمان أن كل لون من الألوان المستخدمة له دلالة عند السائحين، حيث إن اللون الأصفر علامة السعادة والمعرفة والسلام، واللون الأحمر هو اللون الذي ترتديه العرائس، لون الحب والعاطفة والخصوبة، فيما يرمز استخدام اللون الأزرق لتمثيل لون السماء والبحار.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

ويضيف عثمان في حديثه لـ«للوطن» أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات، وذلك بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم، حيث تستقبل فنادق مرسي علم الآلاف من السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران.

وأشار «عثمان» إلى أن انتعاش حركة السياحة تزامنا مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تلقت الفنادق حجوزات الأعياد متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى كامل الطاقة الاستيعابية خلال الأعياد رأس السنة و الكريسماس.