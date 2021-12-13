مواجهة بين شريفة ماهر وابنها تنتهي بخناقة وإغلاق التليفون «فيديو»

أجرى تليفزيون «الوطن» مداخلة هاتفية مع الفنانة شريفة ماهر، التي اختصت «الوطن» للحديث عن مشكلتها مع ابنها، وقالت في بدايته: «أنا ماليش غيركو وأنا شخصيا ماليش غير الجمهور بتاعي والناس بتوعي وجريدة الوطن».

شريفة ماهر: ربنا هيرجعلي حقي

وقالت الفنانة شريفة ماهر، «أنا ست متدينة وبقول يارب وحاجة 6 مرات وبدعي ربنا، وربنا إن شاء الله هيرجعلي حقي، المصيبة إنه من ولادي.. دي توجع أوي بس أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، والمكالمات اللي عملها إمبارح قال إني مزورة، أنا ست كبيرة وعندي 83 سنة، ده واحد عاوز يشهر بأمه، ده من 4 سنين كسرلي دراعي بعدما أجر لحمدين صباحي بيتي بدون إذني، والفيلا دي متسجلة باسم بنتي، وأعطى رشوة للبواب وأخد منه المفتاح وقعد في الفيلا، وقالي إللي عندك اعمليه وقالي هقلعك هدومك، وجاب أخوه الكبير، وكان عاوز ياخد شقة من اللي أنا قاعدة فيها دي فوق، ولكن ربنا مبيرضاش بالظلم وكاتب في العقد دور عاشر، ومفيش هنا دور عاشر، أنا قاعدة في الثامن والتاسع».

شريفة ماهر: ابني باع المدافن بتاعتي

وكشفت الفنانة شريفة ماهر أن نجلها باع المدافن الخاصة بها أيضا، «ابني قالي هبنيلك التربة دي ليكي يا ماما، وشتموني شتايم هو وأخوه، ولو يرضيكو أمكو شريفة ماهر تتبهدل البهدلة دي أنا موافقة، في حياتي عمر ماحد شتمني والتليفون سجل لوحده أنا مبعرفش أسجل، ده غير الفلوس اللي خدها مني علشان يعمل محلات في جنينة مول، وقالي هعملك محل وبعدين قالي إني باعه».

وأوضحت أن زوجها حذرها من ابنها وقال لها إن ابنهما يحب الفلوس طول حياته، «والله العظيم أبوه اتنازلي عن شقة إسكندرية وجاردن سيتي فبقوله أنت بتتنازل ليه في حد هيقولي هاتيها؟.. قالي ده هيقلعك هدومك، وهو في دار الحق وأنا في دار الباطل».

وتابعت الفنانة شريفة ماهر أنه طلب منها المكوث معها في شقة جاردن سيتي هو وزوجته لحين شراء شقة أخرى، ولكنه في النهاية أخذ منها توقيع بدون علمها على تنازل عن شقة إيجار، وهي شقة إيجار قديم وليست تمليك ومكثت فيها 50 سنة، مشيدة بالفنان أشرف زكي وقوفه بجوارها في أزمتها «المركز ده مينفعش غير لأشرف زكي».

واستكملت الفنانة شريفة ماهر: «بنتي نيفين أكتر واحدة بتحبني، وطارق كان كدا ولما عملوله غسيل مخ تسمع شتائم عمرك ماسمعتها، وربنا هيخلصلي منهم حقي تالت ومتلت، وبنام وأقول حسبي الله ونعم الوكيل».

رامي شعبان بيحبني ومبيدخلش نفسه في المشاكل

وعن حفيدها لاعب منتخب السويد الأول لكرة القدم رامي شعبان قالت شريفة ماهر إنه على تواصل دائم معها، وهو خارج الخلافات التي بينها وبين والده: «هو بيحبني جدا هو وأخته، وأمه كانت حنينة عليا جدا أكتر من ابني، واتطلقت منه، هو ابني أه بس مش كويس» موضحة أنها نصحته باللعب لمنتخب مصر وعدم اللعب لمنتخب السويد، «قالي حاضر لما يقولولي هلعب للمنتخب بس ماطلبهوش هنا يلعب للمنتخب».

مبادرة للصلح بين الفنانة شريف ماهر وابنها

وحاولت «الوطن» في مبادرة منها للصلح بينها وبين ابنها، وفي البداية رفضت الفنانة شريفة السماع لابنها قائلة: «مش عاوزة أسمعه ولا أشوف وشه إللي بيقول على أمه مزورة؟.. وعلى الرغم من كدا بدعي عليه وقلبي بيقول أستغفر الله العظيم، وهو كان أكتر حد في حياتي بحبه، ولكن لو هيمشي على الاتفاق، أنا هسيب كل حاجة ليه في الآخر أنا عندي مين أديله، وهو مش عاوز يعتذرلي ده كذاب، وأنا عملت كذا محضر أنه ضربني وشتمني، بس مودتش ولا محامي يتابع علشان ابني ميتحبسش، وهو عامل قضية ضدي وهروح بنفسي للمحكمة ومش عاوزة ولا محامي، بس في محاميين كتير قالولنا هنيجي معاكي ورجائي عطية قالي هبعتلك واحد بس رفضت كل المحامين وأنا اللي هروح للقاضي».

وأكدت شريفة ماهر أنها أصيبت بالحزن فور علمها بأن ابنها قام برفع قضية عليها، «زعلت جدا وكنت هموت.. ابني وضنايا اللي جالي فيه حمى نفاث وكنت هموت».

مداخلة شريف ابن الفنانة شريفة ماهر

ودخل شريف ابن الفنانة شريفة على الهواء قائلا: «أنا مفيش بيني وبينك أي مشكلة، وأنت عارفة كويس أوي الحقائق إيه، وأنت أمي»، لترد الفنانة شريفة ماهر: «أمك اللي طلعتها مزورة وعمال تبهدلها وأنا كنت هديك الفيلا لما أموت»، ليرد نجلها: «تديهالي إزاي ماهي بتاعتي»، لترد الفنانة شريفة «هآخدها بالقانون، بتاعتك منين؟.. هي بتاعتك وهآخدها منك، بيني وبينك المحكمة»، ليرد نجلها «أنت أمي وعلى رأسي من فوق وببعتلك أكل وشرب وبتقولي برميهم».

وأغلفت الفنانة شريفة ماهر الخط رفضا منها لسماع ابنها، وأغلق الأستاذ شريف نجل الفنانة شريفة أيضا الهاتف على الفور.