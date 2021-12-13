الأهلي يشكر الجبلاية لحل أزمة تعارض مونديال الأندية مع أمم إفريقيا

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، خطابًا لاتحاد كرة القدم المصري، تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 - 12 فبراير 2022.

وقال الأهلي في خطابه إنه يشكر رئيس الجبلاية في ضوء تأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه، وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التليفزيونية أمس.

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