عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة «أنتي قلبي» مع شيماء المغربي

أثار الفنان عمر كمال والفنانة شيماء المغربي، جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشر الأول صورة تجمعهما معا، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، معلقا عليها: «مفيش مبروك»، ليتساءل الكثيرون عما إذا كان ذلك إعلان خطبة أم عمل فني جديد.

عمر كمال وشيماء المغربي في عمل فنى

ونشر الفنان عمر كمال، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك، منذ قليل، وهو البرومو الخاص بأغنيته الجديدة التي تجمع بينه وبين شيماء المغربي، وتحمل عنوان «أنتي قلبي»، وعلق عليه: «أنتي قلبي وربنا نستيني العكننة».

كلمات أغنية أنتي قلبي

وتقول كلمات أغنية أنتى قلبي:

أنتي قلبي وربنا نستيني العكننة

تخنقيني تعصبينى مش هتمشي من هنا

كل حاجة فى دنيتى

انتى اصلا ضحكتى

بالأمانة أنتى الأمانة

نفسي أخد فرصتي

متيجي لحظة جنبي وتخش قلبي

دا أنت اللى شاغل البال

حبيبي بس أنت من غير أنت

فلتة وعجبنى يا غزال

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد كشف منذ فترة قريبة عن بوستر أغنية أنتي قلبي، وظهر فيه هو وشيماء المغربي، وعلق عليه: «مفيش مبروك»، ما جعل البعض يظن أنه ارتبط بها.

كما نشر أيضا، فيديو جمعه هو وشيماء على مركب في النيل، وأظهر من خلاله أنه حضر مفاجأة لها، وهي بوستر عليه صورتهما معا، ومكتوب عليه: «أنتي قلبي».

وهذا الأمر جعل الشائعات تتردد بشأن خطبة الفنان عمر كمال والفنانة شيماء المغربي، التي حسم حقيقتها اليوم بنشره لسبب البوستر، والفيديو الذي نشره عبر صفحته.