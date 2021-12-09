أول تعليق من «عمر كمال» على خبر ارتباطه بـ«شيماء المغربي»

أثار مطرب المهرجانات الشعبية «عمر كمال»، جدلاً على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بعدما غير كلمات أغنيته الأخيرة بكلمات «تمور وحليب» بدلاً من «خمور وحشيش».

وقال عمر كمال: «ناس كتبت تويتة وقالت إن السعودية أرض مقدسة عشان كدا بتقول تمور وحليب، وطبعا الكلام اتفهم غلط، والناس بعتت لأستاذ هاني شاكر واتحولت للتحقيق، لذلك اضطريت لإلغاء السفر إلى تركيا، وكان هناك خبير في الانترنت وأثبت أنني ليس لي علاقة بالأمر، وتم نفي كل ذلك وحفظ التحقيق».

وبشأن رقصه بالسبحة قال عمر كمال: «مكنتش برقص بسبحة دي كانت سلسلة فكتها وهزرت بيها، ومن كرم ربنا علينا لأول مرة المسرح يتملي بالشكل ده، وكان نجاح غير عادي، فرجعت فرحان أنا وحسن شاكوش ورقصت بحسن نية».

حقيقة ارتباط عمر كمال بـ«شيماء المغربي»

وبشأن ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي قال: «ممكن يكون فيديو كليب جديد أو فيلم أو خطوبة الله أعلم، هنعرف الحقيقة الأيام الجاية».

عمر كمال يعلق على أزمة مطربي المهرجانات «شاكوش وبيكا»

وعلق «عمر كمال»، على أزمة «حسن شاكوش وحمو بيكا» قائلاً: «باحاول أشوف لهم حل، وحسن شاكوش غلط وممكن نعتذر لشعبة الأرتيست، وممكن نعمل غرامة مالية أو إيقاف لفترة، لأنه عنده التزامات كثيرة والموضوع صعب شوية».

وأضاف: «أنا مش ناقصني فلوس ولا عربيات، عندي كل حاجة بتعبي وشقايا، وبحمد ربنا على اللى وصلته، تعبت من نظرة الناس، وقولت لما انزل مصر ممكن انزل اتبرع بالعربية اللي جاتلي لمؤسسة خيرية».

ويستعد عمر كمال لطرح أحدث أعماله السينمائية، ولكنه لم يستكمل تصويره بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية الأخرى.