عمر كمال وشيماء المغربي يثيران الجدل في فيديو جديد.. «أنت قلبي»

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، يجمعه بالفنانة شيماء المغربي، وهو يفاجئها أثناء تواجدهم في أحد المراكب النيلية، بـ«بانر» ضخم يتدلى من أحدى الكباري لصورتهما معا، ومدون عليه عبارة «أنت قلبي»، قائلا لها: «مفاجأة قدام مصر كلها»، وهو ما أدى إلى زيادة التكهنات حول وجود علاقة بينهما.

وتوالت تعليقات الجمهور على مقطع الفيديو الذي لم تزيد مدته عن 30 ثانية، فعلق أحد المتابعين عن وجود علاقة حب تجمع عمر كمال وشيماء المغربي، قائلا: «الموضوع شكله بجد»، وأضاف آخر: «شكلها قلبت معاك بجد بعد الدعاية دي، بس توكل على الله البنت حلوة»، بينما توقع البعض الآخر أن يكون الـ «بانر» جزء من حملة الدعاية لعمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان «أنت قلبي» التي تم تدوينها على اللافتة الضخمة.

عمر كمال عن ارتباطه بشيماء المغربي: «ممكن فيديو كليب أو خطوبة»

ورفض الفنان عمر كمال في تصريحات سابقة لبرنامج «ET بالعربي»، الكشف عن حقيقة شائعات ارتباطه بالفنانة شيماء المغربي، قائلا: «ممكن يكون فيديو كليب جديد أو فيلم أو خطوبة الله أعلم، هنعرف الحقيقة الأيام الجاية».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي رفض فيها عمر كمال الحديث عن الأمر، حيث قال في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى إنه سيعلن عن الأمر في 15 ديسمبر الجاري، «في مفاجأة للجمهور يوم 15 ديسمبر هيعرفوها، وخلينا نتكلم وقتها، ومش عاوز أتكلم في تفاصيل، وهيبقى خير إن شاء الله».

بذلة بيضاء وفستان زفاف وراء الجدل حول عمر كمال وشيماء المغربي

وتعود الشائعات عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه على «انستجرام»، يجمعه بالفنانة الشابة، وهو يغني لها مهرجان «شيماااء»، وتشاركا غناء الأغنية سويا، وبعد أيام قام بطرح صورة يظهر فيها وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون حاملا بوكيه ورد باللون الأحمر، بينما ارتدت شيماء فستان زفاف، مما أثار شكوك الجميع حول حقيقة ارتباطهما على منصات التواصل الاجتماعي.