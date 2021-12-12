«عمر كمال» من قطر بعد أزمة تمور وحليب: يا حبيبتي يا مصر

أحيا الفنان عمر كمال، اليوم، حفلا غنائيا بقطر، وأدى أغنية يا حبيبتي يا مصر، للراحلة شادية، وذلك بعد أيام من التحقيق معه من جانب نقابة الموسيقيين؛ إثر استبداله كلمات أغنية بنت الجيران «خمور وحشيش» بـ«تمور وحليب» خلال حفلته بالسعودية.

وأغضبت تصريحات الفنان عمر كمال، الجمهور، حينما قال إن استبدل كلمات الأغنية لأن السعودية أرض مقدسة، ما دفع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى إحالة الأول للتحقيق، معتبرا أنه أهان مصر.

وقال مصدر بالنقابة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة، قرر إنهاء الأزمة مع المطرب، خاصة أنه منتسب للنقابة، ولم يخطئ من قبل مثلما فعل زملاؤه من مطربي المهرجانات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تحقيق قانوني معه.

تعليق عمر كمال على أزمته بالنقابة

وأوضح عمر كمال، من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا النهارده رحت نقابة المهن الموسيقية، وكان عندي شغل في تركيا قطعته ونزلت مصر عشان يتحقق معايا فيما نسب إليَّ بأني أسأت لمصر خلال حفلات السعودية، وكلمت النقابة والشئون القانونية، والناس استجابت ليا رغم أنه يوم الجمعة، ونزلوا حققوا معايا في كل ما نسب إلى».

يذكر أن عمر كمال، أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بشأن ارتباطه بشيماء المغربي وعقد خطبتهما، ولم يتم تأكيد الأمر بشكل رسمي حتى الآن.