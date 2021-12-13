رئيس «قناة السويس»: العمل على ضم المستشفى الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اجتماعا عاجلا مع المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لبحث سبل ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب مندور في أول لقاء له اليوم مع الدكتور عادل حسن مدير المستشفيات بسرعة الانتهاء من تجهيز مشروع العيادات الخارجية وغرفة العمليات الكبرى بالمستشفيات.

رئيس الجامعة: الخدمة الصحية أهم الملفات

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه سيتم العمل على ضم المستشفى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لما للملف من أهمية كبرى ستعود بالمنفعة على متلقي الخدمة الطبية.

وتابع في بيان رسمي: «القيادة السياسية تحرص على تحقيق التغطية الصحية الأفضل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية»، مؤكدا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يساعد في توزيع عادل للخدمات الطبية لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس نحو حياة أفضل لكل المصريين.

وطالب رئيس جامعة قناة السويس ضرورة الإسراع في الانتهاء من تجهيز غرفة العمليات الكبرى الجديدة لتكون إضافة إلى صرح المستشفى الجامعي لاستكمال الخدمة الطبية المميزة التي تقدمها مستشفيات الجامعة.

رئيس الجامعة: العيادات الخارجية نقلة في خدمة الإقليم

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إنه سيتم تجهيز مشروع العيادات الخارجية الجديدة الذي يعد نقلة طبية كبيرة في خدمة الإقليم حيث يضم المشروع مجموعة من العيادات الطبية مجهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمة طبية مميزة.

وأشار أنه سيتابع مع الدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية تأهيل المستشفيات الجامعية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.