زحام علي بوابات دخول جامعة قناة السويس لفحص استمارات لقاح كورونا (صور)

شهدت بوبات جامعة قناة السويس في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، زحاما كبيراً لفحص استمارات الطلاب الحاصلين على اللقاح ومنع غير الحاصلين من دخول الجامعة.

وانتشر رجال أمن جامعة قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم على البوابات الرئيسية وبوابة كليات الطب وطب الأسنان لمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح.

رئيس الجامعة: تنفيذ القرار بدءا من اليوم

من جانبه قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس في بيان رسمي، مساء أمس، أنه سيتم منع أي منتسب للجامعة سواء من الطلاب أو العاملين من الدخول للحرم الجامعي حال عدم حصوله علي اللقاح.

وأضاف أن منع الدخول جاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشيراً إلى أن فرق التطعيم مازالت تستكمل عملها داخل مستشفى جامعة قناة السويس والنقاط المخصصة داخل الجامعة.

نائب رئيس الجامعة: خطة مع أمن الجامعة لفحص أوراق الطلاب

من جانبه، قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم عقد اجتماع مع اللواء عماد جودة مدير إدارة أمن الجامعة، لوضع خطة للتعامل مع الطلاب خلال دخولهم صباح اليوم.

وتابع أن الخطة شملت انتشار رجال أمن الجامعة على كافة البوابات وفحص أوراق حصول الطلاب والعاملين على اللقاح إضافة إلى شرح مبسط لطريقة تعامل رجال الأمن مع الطالب الجامعي.

مصادر: أكثر من 70% من طلاب الجامعة حصلو على اللقاح

وقالت مصادر ضمن العاملين في جامعة قناة السويس أن أكثر من 70% من طلاب الجامعة حصلو على لقاح فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن الجامعة حددت 3 نقاط داخل الجامعة لمنح الطلاب لقاح كورونا إضافة إلى فرقة متحركة تجوب الجامعة وفق خطة تحرك لها لزيادة عدد الحاصلين علي اللقاح.