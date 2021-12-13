الصحة تعلن أماكن انتشار قوافل حياة كريمة الطبية خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في محافظتي الجيزة وأسيوط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن تنهي القافلة أعمالها، الأربعاء الموافق 15 ديسمبر في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي مبادرة «حياة كريمة»، والقطاع الصحي في مصر على مدار الساعة.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ أسيوط.

ـ الجيزة.

أماكن تمركز القوافل

ـ بني عدي القبلية، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

ـ القبابات بحي أطفيح، محافظة الجيزة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ التخصصات الطبية التي تشملها القوافل للكشف المجاني تصل إلى 12 تخصصا، وهي: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

الصحة: القوافل تتغير يوميًا لضمان وصولها لجميع المحافظات

وأشارت الصحة، إلى أنّ أماكن القوافل تتغير يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، ويجري توفير صيدلية بها كل الأدوية ضمن القافلة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتستهدف الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ضمن إطار ومحاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.