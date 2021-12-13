أهالي مدينة أبو سمبل يشكرون السيسي لإدراج قرى أسوان ضمن «حياة كريمة»

بعث أهالى قرى مدينة أبو سمبل السياحية رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لصدور توجيهاته في زيارته الأخيرة للمحافظة بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالتوجه لمدينة أبو سمبل لعقد جلسات إستماع مع أهالى 8 قرى تضم نحو 12 ألف نسمة لرصد مطالبهم وإحتياجاتهم حيث كانت من أبرز المطالب التي عرضها الأهالى إدخال خدمة الصرف الصحى ، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بأغلب القرى ، وكذا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء وإمداد القرى بمحولات إضافية وأعمدة وكشافات إضاءة ، بجانب تطوير مبنى الوحدة الصحية وتوفير طبيب مقيم ، بالإضافة إلى إضافة جناح للمدرسة الإبتدائية لتقليل الكثافة في الفصول بقرية السلام ، وإنشاء مدرسة للصيد ، وأخرى زراعية لإعتماد قرى أبو سمبل الثمانية عليها ، مع إنشاء مدرسة إبتدائى بقرية عبد القادر ، فضلاً عن إنشاء مجمع للخدمات في موقع متوسط بين القرى الثمانية ، ورصف الطرق الداخلية ، وإنشاء مركز للشباب ومكتب بريد ونقاط إسعاف ومطافئ بقرية المستقبل ، علاوة على توفير وسيلة مواصلات ثابتة من قرى مدينة أبو سمبل إلى مدينة أسوان والعكس ، وكذلك توصيل شبكة التليفون الأرضى لبعض القرى وتوفير خدمة الأنترنت بجودة عالية لخدمة أبناء القرى ولاسيما طلاب الثانوية العامة ، وأخيراً أهمية إدخال خدمة الغاز الطبيعى .