منتدى شباب العالم: النسخة المقبلة يشارك بها مواهب من قرى «حياة كريمة» 

كشفت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، عن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، المقرر تنظيمها في يناير المقبل، موضحة أن كل العاملين على هذا المنتدى يشعرون بسعادة كبيرة وحماس ورغبة في إنجاح النسخة الرابعة من المنتدى، مثلما حدث في النسخ السابقة منه، لعودة تنظيمه مرة أخرى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وأضافت «سارة»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن النسخة الرابعة من المنتدى ستشمل العديد من الفعاليات المختلفة، موضحة أن بعض تلك الفعاليات ستسلط الضوء على مجال ريادة الأعمال، وستبرز التحديات التي تواجه هذا المجال، والنجاحات الكبيرة التي تحققت به.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى سيركز هذا العام، في جزء كبير من فعالياته على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكيف واجهت تلك الشركات التداعيات الاقتصادية المختلفة التي نتجت عن جائحة كورونا، وكيف نجحوا في تحويل تحديات تلك الجائحة إلى فرص استثمارية.

النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

وأوضحت «بدر» أن النسخة المقبلة من المنتدى، ستشهد مشاركة عدد من مواهب القرى التي تطورها مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مواهب من جميع أنحاء العالم، وعروض مختلفة بما في ذلك «ستاند أب كوميدي».

وأكدت أن الدولة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم هذا المنتدى في ظل جائحة كورونا المستمرة حتى الآن، معقبةً: «إحنا فعلنا وضعنا رؤية ودراسة كاملة تستهدف بالأساس السلامة لكل المشاركين بالمنتدى من مختلف دول العالم، وبمراعاة أن كل فاعليات المنتدى تلتزم بمبادئ التباعد الاجتماعي».