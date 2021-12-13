مركز مصر في التعليم عالميا 2021.. المرتبة الأولى بأفريقيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم عن مركز مصر في التعليم عالميا 2021، وذلك وفقا لتقرير مؤشر المعرفة العالمي 2021، ليكشف حصول جمهورية مصر العربية على المركز الأول في أفريقيا، والمركز 35 عالميًا وذلك على مستوى 154 دولة للعام الحالي 2021 - 2022.

مركز مصر في التعليم عالميا 2021

وعن تصنيف مركز مصر في التعليم عالميا 2021 أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر تقدمت للمركز 35 على مستوى 154 دولة للعام 2021، وذلك مُقارنة بالمركز 42 على مستوى 138 دولة عام 2020، وتحقيقها المرتبة 49 على مستوى 136 دولة عام 2019، وكذلك المرتبة 59 على مستوى 134 دولة عام 2018.

إشادة بمركز مصر

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور سليم عبد الرحمن ، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة حلوان بمستوى مصر المتقدم في مؤشر التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أنه نتاج المجهودات التي اتخذتها الوزارة والجامعات في ظل اهتمام ورعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر بهذا الإعلان تؤكد سيرها علي الطريق الصحيح نحو التقدم والتطوير للقطاع التعليمي في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم، منوها إلى أن ظهور مصر ضمن الدول المتقدمة سيحسن من موقعها في التصنيفات العالمية المتقدمة وكذلك في إخراج كوادر متميزة من الخريجين تتماشي مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقدم مصر في مؤشر المعرفة العالمي، يعكس ملامح التطور العديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في مصر على كل المستويات بدعم كامل من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة.