أسعار وتجهيزات «جيلي أوكافانجو» 2022 الجديدة

مع نهاية العام الجاري 2021، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية طرح الموديل الجديد لعام 2022 للسيارة الصينية «جيلي أوكافانجو» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ذات السبع مقاعد.

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لـ«جيلي أوكافانجو»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بفئاتها المتاحة بالسوق المحلي، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار سيارة جيلي أوكافانجو 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات والأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 400 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 450 ألف جنيه.

تجهيزات جيلي أوكافانجو موديل 2022

- تعتمد السيارة «الهايبرد» على محرك ثلاثي الإسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي، مدعوم بمحرك كهربي، يخرج قوة قدرها 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات DCT WET.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4835 ملم الطول، 1900 ملم العرض، 1780 ملم الارتفاع).

- يصل طول قاعدة العجلات إلى 2815 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 257 لتر.

- تأتي السيارة بـ7 مقاعد.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها: «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع اليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات، HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مصابيح ضباب، مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، و خاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، ومرايا كهربائية، شاشة وسائط 10.25 بوصة، جنوط 18 بوصة، امكانية طي المقاعد الخلفية ومكيف هواء ثلاثي النطاق».