مجموعة «فولفو» تستحوذ على مصنعها في الصين من شركة «جيلي» القابضة

توصلت مجموعة «فولفو» للسيارات إلى اتفاقية مع شركتها الأم «جيلي القابضة» للاستحواذ على الملكية الكاملة لعمليات تصنيع في الصين، ودمج المصنع ضمن أصول الشركة الخاصة.

ويعني الاتفاق بين الطرفين، أنه في غضون العامين المقبلين، ستمتلك شركة «فولفو» للسيارات بالكامل جميع المصانع التي تنتج سياراتها.

وستكون القدرة التصنيعية للمصنع متاحة بالكامل لمجموعة سيارات «فولفو»، مما يعزز مكانة الشركة في الصين، أكبر أسواقها.

وبالإضافة إلى ذلك، يخلق النقل هيكل ملكية أوضح داخل كل من مجموعة «فولفو» و«جيلي».

وسيستمر مصنع التصنيع، المملوك لشركة «جيلي القابضة»، بدعم تشغيلي من شركة سيارات فولفو منذ افتتاحه في عام 2017، في إنتاج فولفو XC40 وطرازات XC40.

رئيس قسم الهندسة في «فولفو»: نقل مصنع تايتشو خطوة سليمة

وقال خافيير فاريلا، رئيس قسم الهندسة والعمليات في «فولفو»: «يُعتبر نقل مصنع تايتشو خطوة سليمة ومنطقية لكلا الطرفين، حيث تم تخصيص المصنع بالكامل الآن لإنتاج سيارات مجموعة سيارات فولفو».

ويعتبر مصنع «تايتشو» مثالاً جيدًا على التعاون الناجح بين شركة فولفو للسيارات وشركة جيلي القابضة، حيث يوفر المصنع لشركة فولفو للسيارات النطاق اللازم لمواصلة نموها القوي في الصين.

وتعتمد جميع الطرازات التي يتم إنتاجها هناك اليوم على الهندسة المعمارية المدمجة، التي تم تطويرها بالاشتراك بين شركة «فولفو» للسيارات وشركة «جيلي القابضة».

التعاون بين «جيلي القابضة» و«فولفو»

وتعمل «جيلي القابضة» و«فولفو» للسيارات، باستمرار على تحسين التعاون والهيكل التشغيلي داخل المجموعة، نظرًا لأن شركة فولفو للسيارات تشغل مصنع «تايتشو» بالفعل، فلن تكون هناك تغييرات في عملياتها بعد اتفاقية اليوم.

وسيتم نقل جميع موظفي المصنع البالغ عددهم 2600 موظف، بما في ذلك وظائف التصنيع والدعم، إلى شركة سيارات «فولفو» من شركة «جيلي القابضة».