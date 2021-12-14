أسعار «بايك X5» في السوق بعد الزيادة الأخيرة

تعتبر سوق السيارات الصينية في مصر من أكبر الأسواق التي تشهد مبيعات قوية، بسبب ما أصبحت تقدمه الشركات الصينية من كماليات قوية داخل السيارات التي تصنعها، بالإضافة إلى الأسعار المنافسة التي تقدمها مقرنة بباقي الشركات سواء كانت يابانية أو كورية أو أوروبية.

ومن ضمن تلك الشركات الصينية في السوق المصرية، شركة «بايك» والتي تعتمد على تقديم سيارات الـSUV، والتي تعتبر الفئات الأكثر طلباً من كل الشركات، وتقدم الشركة ثلاث طرازات في السوق المصرية، سيارة بايك X3 وسيارة بايك X5 وسيارة بايك X7.

وشهدت السيارة بايك X5 زيادة في أسعارها وصلت إلى 7 آلاف جنيه في السوق، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار مواصفات السيارة في السوق المصرية، بحسب وكيلها في السوق.

أسعار بايك X5 طراز 2022

تتوافر السيارة في السوق بفئة واحدة وسعرها 335، وتنتمي لفئة السيارات الـSUV.

مواصفات X5 طراز 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4480 ملم طول، و1837 ملم عرض، و1680 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2665 مليمتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 380 لترا.

- تأتي السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، برنامج الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة».