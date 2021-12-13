سفير مصر بـ«واشنطن»: مصر وأمريكا تعملان على إنجاز الانتخابات الليبية

قال معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، اليوم، إنه مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، 24 ديسمبر المقبل، لعبت مصر دورًا حاسمًا في التقريب بين جميع الأطراف، مضيفا: «في شهر يونيو، ومع انهيار مناقشات قمة برلين بشأن مستقبل ليبيا، ما يهدد انتخابات ديسمبر، عملت مصر والولايات المتحدة معا لضمان نجاح قمة باريس، كما تعملان معًا لإبقاء عملية الانتخابات في مسارها الصحيح وفي الوقت المحدد».

جاء ذلك خلال مقال كتبه السفير المصري بواشنطن، تحت عنوان: «العلاقات المصرية الأمريكية في 100 عام – شراكة أكثر حيوية من أي وقت مضى»، وذلك في مجلة «ذا هيل» الأمريكية.

وأضاف سفير مصر في واشنطن، أنه في أغسطس، عندما أثارت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، المخاوف من الفوضى، عملت مصر والولايات المتحدة معا على التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة للسماح لمصر بتزويد لبنان بالغاز الضروري لدعم عودة عمل المستشفيات والشركات والخدمات الحكومية من حافة الانهيار التي كانت عليها.

التنسيق بين القاهرة وواشنطن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وقال «زهران»، إنه في سبتمبر الماضي، وبعد المخاطر والشكوك التي أثارها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نسقت وزارة الدفاع المصرية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي و21 دولة، عمليات جوية وبرية وبحرية مشتركة في شرق البحرين المتوسط ​​والأحمر، مفادها أن مصر والولايات المتحدة، وحلفاءهما، على أهبة الاستعداد لحماية السلام والاستقرار معا.

جهود مكافحة التغيرات المناخية

ولفت إلى أنه خلال الشهر الماضي في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP26»، وقفت مصر إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى؛ للإعلان عن التزاماتهم بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف السفير المصري، أن اختيار مصر لقيادة جهود مكافحة تغير المناخ للعام المقبل الذي يسبق مؤتمر COP27 في منتجع شرم الشيخ، يعد دليلاً واضحًا على الثقة الدولية التي تحظى بها مصر الجديدة المتقدمة اليوم.