انتعاشة غير مسبوقة في السياحة الداخلية بالأقصر خلال ديسمبر

كشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بمنطقة جنوب الصعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن ارتفاع أعداد السائحين المصريين الوافدين إلى محافظة الأقصر من مختلف المحافظات لأول مرة خلال شهر ديسمبر، على مدار السنوات الأخيرة، تزامنًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي بالمحافظة السياحية.

شتاء دافئ وشمس ساطعة

وتتميز محافظة الأقصر بشكل خاص بطقس شتوي دافئ عن غيرها من المحافظات الأخرى، التي تشتهر بالبرودة في فصل الشتاء مع طقس بارد ومنخفض بشكل كبير، مما يُقلل من فرص التنزه والزيارات الخارجية، خاصة وأن محافظة الأقصر تتميز بشمس ساطعة تخف حدتها في فصل الشتاء عن فصل الصيف، الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، وتنخفض فرص زيارتها من السياح المصريين أو حتى الأجانب خلال الصيف.

الاحتفال بأعياد الكريسماس

وتستعد العديد من الفنادق السياحية داخل محافظة الأقصر للاحتفال بأعياد الكريسماس وأعياد رأس السنة، تزامنًا مع قرب العام الميلادي الجديد، وزيادة فرص الزيارات من السياح الأجانب والمصريين على حد سواء من كافة المحافظات والمناطق في مصر ومن كافة الجنسيات المختلفة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الوافدين إلى محافظة الأقصر ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بها خلال الموسم الشتوي الحالي، تزامنًا مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، وظهور عدد من الحالات حول العالم، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، حفاظًا على سلامة وصحة السائحين من المصريين والأجانب.