نشأت الديهي: إعفاء الدواء والأمصال واللقاحات من ضريبة القيمة المضافة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ ولمدة 5 أيام يؤكد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ لم يأت من فراغ، وإنما من دولة قوية في محيطها الإقليمي والعالمي، موضحًا أن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم مؤتمرات الأمم المتحدة، وجرى اختيار مصر لرئاسة هذه الدورة لمدة عامين، وسوف تنعقد الدورة المقبلة له بالولايات المتحدة الأمريكية.

الضمانة الأساسية لمكافحة الفساد

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الضمانة الأساسية لمكافحة الفساد هي التنمية، وأهم وأخطر ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر أن تغير واقع الناس ورفع مستوى معيشتهم هو المكافحة الحقيقية للفساد، لافتًا إلى أن مصر لا تنظر لمكافحة الفساد ليس فقط بالرقابة، وإنما برفع مستوى معيشة الناس وتوفير حياة كريمة لهم.

إعفاء الدواء والأمصال واللقاحات من ضريبة القيمة المضافة

وزف الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للمواطنين، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة ووزير المالية بإجراء عدة تعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين، كما أن وزير المالية قرر إعفاء الدواء والأمصال واللقاحات وجميع وسائل تنظيم الأسرة من ضريبة القيمة المضافة، وتعليق الضريبة على الآلات والمعدات لتنشيط الصناعة.

وأشار إلى أنه جرى أيضًا تعليق وإسقاط الضرائب على جميع المنتجات الزراعية والبذور والشتلات، وجميع ما يخص خدمات الصرف الصحي وتحلية المياه، وصناعة الورق، والخدمات الإعلامية.