برلمانية: طالبنا بإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الإعاقة

قالت دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة، ليتحول إلى «صندوق دعم قادرون باختلاف»، بناء على توجه الدولة بكافة مؤسساتها لتوفير أكبر قدر من الحقوق لذوي الإعاقة، ولكي يتماشى القانون مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تقديم المشروع وإحالته لـ اللجنة المختصة

وأضافت «عريبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنها قدمت مشروع القانون في أول جلسة انعقدت في البرلمان بالأمس، واليوم أُحيل المشروع إلى اللجنة المختصة وهي لجنة التضامن لمناقشته، مشددةً على أن الفكرة ليست مجرد لتعديل الاسم، ولكنه له أهداف.

فلفسة تغيير الاسم

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك فلسفة لتغيير الاسم، وهو ترك أثر نفسي إيجابي على أبطال «قادرون باختلاف»، وهذا ما رآه الجميع في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

تعديل مواد أخرى في القانون

وأشارت إلى أنه جرى تعديل مواد أخرى في القانون ومنها المادة السابعة، والتي تنص على اجتماع المجلس مرة كل شهر، لكي يؤدي مهامه على أكمل وجه، كما أضافوا أكثر من تعديل على المادة 11، للمطالبة بإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الإعاقة لتسهيل مساعدتهم من قبل الدولة.

في سياق متصل، أشاد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ بمشروع قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تقدمت به النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقال الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب، إن هذا المقترح يضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.