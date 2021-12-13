أستاذ باطنة: مصر نجحت في إدارة ملف فيروس سي حتى وصل لأقل من 1% «فيديو»

قال الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن العالم أجمع يشهد حاليًا أن مصر استطاعت القضاء على مرض فيروس c، بعدما كانت الدولة الأعلى إصابة بهذا المرض على مستوى العالم أجمع، مقارنة بتعداد السكان، مضيفا: «كانت فضيحة بالنسبة لنا كلنا كأطباء بكل المؤتمرات الصحة على مستوى العالم، حينما كان يذكر البعض أن مصر الدولة الأعلى إصابة بفيروس c على مستوى العالم، مقارنة بتعداد سكان الدولة».

وأضاف «عز العرب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أصدرت تقريرا في عام 2014، يوضح أن 22% من سكان مصر مصابين بفيروس c، كما أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث أعداد المصابين، واصفًا نتائج هذه التقرير بالمبالغ فيها بعض الشيء، لكنها لا تنفي حجم الكارثة.

إنجاز كبير في مواجهة فيروس سي

وأشار أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن كل ذلك يؤكد أن ما حققته مصر على مستوى ملف هذا المرض، يعد إنجازا كبيرا للغاية، مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لها رؤية واضحة على مستوى هذا الملف، واستطاعت التعامل معه بالشكل الأمثل، كاشفا أن نسبة الإصابات بهذا المرض وصلت الآن لأقل من 1% من المواطنين المصريين.

4 ملايين مواطن

وصرح أن مصر نجحت في علاج حوالي 4 ملايين مواطن مصري من فيروس C خلال 4 سنوات فقط، مضيفا: «مصر عالجت 4 ملايين مريض فيروس C بنسبة شفاء تعدت الـ 97%»، لافتا إلى أن أهم ما يميز أيضًا التجربة المصرية في القضاء على فيروس C، هي اعتمادها على دواء مصري، بعدما كانت مصر تستورد أدوية هذا المرض لسنوات طويلة.