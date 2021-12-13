رئيس رأس غارب: إصلاح الكسر بخط المياه في المدينة وبداية الضخ غدا «صور»

كشف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أن كسر خط المياه بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة رأس غارب جار إصلاحه، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيتم إعادة ضخ المياه للمدينة غدا.

إعادة ضخ المياه لمدينة راس غارب غدا

وناشد رئيس المدينة في بيان له اليوم الإثنين عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمدينة راس غارب المواطنين بترشيد استهلاك المياه تحسبا لأي طارئ وذلك حتى إعادة ضخ المياه للمدينة.

كانت تلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بلاغ جانبه بكسر بخط المياه الرئيسي المغذى لمدينتي غارب والغردقة بالكيلو 30 بطريق رأس غارب الغردقة - الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وعلى الفور دفعت شركة المياه بمعدات لسحب المياه وبدأت أعمال إصلاح خط المياه.

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات ودفن الكابلات بمدينة رأس غارب

وفي سياق آخر، كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومي ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة تزامنا مع التغييرات الجوية المحتملة.

وتابع «حامد» أعمال التطوير بمنطقة الصحراوية وإزالة الإشغالات التي تعوق التطوير وعمل الأرصفة وكذا متابعة تركيب البردورات وتهيئة الشوارع تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

وكان كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومي ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة، تزامنا مع التغييرات الجوية المحتملة وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة منظومة الإنارة العامة، حفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال وتقديم خدمات آمنة لهم.