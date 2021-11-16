مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق «رأس غارب-الزعفرانة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، تم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف لنقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة برأس غارب

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بالكيلو 15 طريق رأس غارب الزعفرانة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر فدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وجاري المتابعة.

ضبط شخص بحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش بالغردقة

وفي سياق آخر، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط شخص بمنطقة العرب وسط مدينة الغردقة بحوزته 12 طربة حشيش مخدر، تزن حوالي كيلو ونصف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ضبط متهم بحوزته 12 طربة حشيش

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، بقيام شخص يدعي «أ.ح»، بمنطقة العرب بالغردقة بالاتجار في المواد المخدرة، وأمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد رفعت رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث القسم والرائد هشام عبد الجواد معاون مباحث القسم من ضبط المتهم «أ.ح»، وبحوزته 12 طربة حشيش مخدر تزن كيلو ونصف وتحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.