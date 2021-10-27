استعدادات مكثفة لموسم الشتاء بشوارع رأس غارب في ذكرى كارثة السيول

تستعد أجهزة مجلس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية َوالأمطار والسيول المتوقع سقوطها، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع الذكرى الخامسة للسيول التي اجتاحت المدينة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2016 والتي خلفت وراءها عشرات المصابين والموتى وخسائر في الممتلكات قدرت بالملايين.

غرف لتصريف مياه الأمطار بشوارع رأس غارب

وعقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب اليوم الأربعاء اجتماعًا لتحديد أماكن غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة، وذلك بحضور مدير الفرع الشمالي لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس فرع جهاز التعمير بالمدينة والتخطيط العمراني وإدارة الأزمات، استعدادًا لموسم الشتاء بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكشف رئيس مدينة رأس غارب خلال تصريحات صحفية اليوم أنه تم عمل غرف تصريف مياه الأمطار بعمارات الـ 469 خلف المرور ومنطقة إسكان حي الروضة وجاري استكمال جميع قطاعات المدينة.

وأكد على مراجعة جميع طلمبات الصرف الصحي وتطهير المطابق وغرف تصريف الأمطار وسرعة تصريف المياه بأماكن التجمع استعدادًا لفصل الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار.

الذكرى الخامسة لسيول رأس غارب

يذكر أن سكان مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر استيقظوا صباح يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2016 على فاجعة السيول والتي لم تظهر على خريطة التنبؤات الجوية، وكانت خارج توقعات المسؤولين وقتها، إذ وصفوها بأنها كارثة كبرى، حيث خلفت وراءها عشرات المصابين والموتى وهدمت المنازل وأطاحت بالسيارات بخلاف الخسائر المادية التي قدرت بالملايين.