شريفة ماهر في الزمن الجميل: قدمت 38 فيلما وغنت مع محمد الكحلاوي «فيديو»

خلال الساعات الماضية، احتل اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت منذ عشرات السنوات اهتمام وبحث المصريين إلى أن ظهر في قائمة «تريند جوجل» نحو 50 ألف عملية بحث، وذلك بسبب المشاكل العائلية التي أثيرت بينها وبين ابنها، والاتهامات المتبادلة.

وبعيدًا عن الخلافات الأسرية، فإن الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، البالغة من العمر 89 عامًا، لها عشرات الأعمال الفنية التي ربما لا يعرفها كثيرون نظرًا لاعتزالها المبكر، ونعرض لكم في السطور التالية الأعمال الفنية التي قدمتها شريفة ماهر خلال سنوات نشاطها الفني.

38 فيلمًا للفنانة شريفة ماهر

تميزت شريفة ماهر بأداء أدوار الفتاة القوية في الأفلام، إذ قدمت في السينما 38 فيلمًا، وهم: «بلد المحبوب»، «أسرار الناس»، «غلطة أب»، «أنا بنت مين»، «اديني عقلك»، «مجلس الإدارة»، «ظلموني الحبايب»، «المقدر والمكتوب»، «كدت أهدم بيتي»، «فالح ومحتاس»، «تحيا الرجالة»، «ارحم دموعي»، «من رضى بقليله»، «إسماعيل يس في البوليس»، «إزاي أنساك»، «المتهم»، «صخرة الحب»، «الفانوس السحري»، «لن اعترف»، «شاطيء الحب»، «أعز الحبايب»، «رابعة العدوية»، «فاتنة الجماهير»، «كيندار الجبار»، «المدير الفني»، «العقلاء الثلاثة»، «قصر الشوق»، «فارس الصحراء»، «الحياة حلوة»، «كرامة زوجتي»، «جفت الدموع»، «الفرن»، «كلمة السر»، «عذراء وثلاثة رجال»، «بئر الأوهام»، «المصير»، «رجل له ماضي» وفيلم أبناء الشيطان، والذي كان آخر أعمالها في السينما.

أعمال شريفة ماهر في المسلسلات

أما في التلفزيون، فقدمت شريفة ماهر 6 أعمال درامية، وهي: «نوارة»، «برديس»، «أوراق مصرية - الجزء الأول»، «دوائر الشك»، «عزيز على القلب» ومسلسل «فيفا أطاطا» مع الفنان محمد سعد في عام 2014.

حفلات ومسرحية وإنتاج

كما قدمت مسرحية وحيدة في عام 1984، تحمل اسم «السيدة حرمه»، وأقامت حفلات غنائية نظرًا لصوتها الجيد، ولها تسجيل نادر تغني في حفل بالكويت أغنية «علي يا علي» الشهيرة، وغنت مع محمد الكحلاوي أغنية «قرب يا عويس»، في حفل بالكويت أيضًا، وأنتجت من أجل ابنها طارق عبدالواحد، سهرة تلفزيونية كان هدفها إفساح المجال له للعمل في الفن.