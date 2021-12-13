شريفة ماهر عن ابنها: عايش على التزوير والرشاوي.. وقالي هقلعك هدومك

انتشرت خلال الساعات الماضية، الكثير من الأقاويل عن أزمة الفنانة القديرة شريفة ماهر مع أولادها، بعدما اتهمتهم بالتعدي عليها وسرقة ممتلكاتها.

شريفة ماهر عن ابنها: عايز يشهّر بأمه

وقالت شريفة ماهر خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة الوطن: «بدعى ربنا أنه يرجعلي حقي، المصيبة أن ولادك هم اللي يعملوا كدا مش حد غريب، حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه خرج امبارح وقال اني مزورة الورق بسبب السن، ودا كلام فاضي، اي دخل السن في اللي احنا بنتكلم فيه، واحد عايز يشهّر بأمه».

وعن أزمتها مع ابنها شريف شوقي أضافت «ماهر»: «أنا معايا جنسية سويدي وبروح اتعالج في السويد، ولما روحت هو أجر فيلتي بدون إذني، وخدوا كل حاجتي وانا كنت كاتباها باسم بنتي، راح خد المفتاح من البواب هو أجدع واحد في الدنيا في حكاية الفلوس والرشاوي، فاشترى البواب وخد منه المفتاح وراح قعد فيها، وقالي أعلى ما في خيلك اركبيه».

شريفة ماهر: ابني قالي هقلعك هدومك

وتابعت: «أنا ست متدينة ومبكدبش، قولتله يعني إي، قالي يعني كدا هقلعك هدومك، نيفين اي اللي جاية تديهالها، وجبتيها ليه، المهم جاب أخوه الكبير مزور عقد كمان عشان ياخد شقة، ولكنه كاتب في العقد الدور العاشر، ربنا مبيراضش بالظلم، وأنا قاعدة في التامن والتاسع معنديش العاشر».

شريفة ماهر: بدعي على ولادي وأنا بصلي الفجر

وأكدت شريفة ماهر خلال لقائها مع «الوطن»، أنها لم تتوقع أن تتعرض لتلك المعاملة القاسية من أبنائها، كما حدث ضمن أحداث فيلمها «أعز الحبايب»: «مكنتش أتوقع كده، لأني كنت مربية ولادي كويس جدًا، وكنت بجيبلهم كل حاجة، طارق وشيرين اتعملهم غسيل مخ، لكن نيفين أكتر واحدة بتحبني».

كما أشارت إلى أنها تقوم بالدعاء عليهم، قائلة: «أنا أمي ماتت في حضني، لكن دول ربنا هيخلصلي حقي فيهم.. وبصلي الفجر وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولادي».