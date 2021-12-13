ابنة شريفة ماهر باكية بعد أزمة والدتها: «دعت عليا يجيلي سرطان».. فيديو

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة شريفة ماهر بعد ظهورها منذ يومين وتوجيهها اتهامات لأبنائها باعتدائهم عليها بالضرب والاستيلاء على أموالها وبمجرد إدلائها بهذه التصريحات وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على أبنائها الذين كشفوا في تصريحات خاصة لنا بأنهم يحاولون إنهاء الأزمة.

ابنة شريفة ماهر توضح أزمتها مع والدتها

وكشفت ناهد شوقي ابنة الفنانة شريفة ماهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة الأمر قائلة: «من 10 أيام جوزي قالها تعالي علشان نخلص الموضوع دا لأن أنا مليش علاقة بيه معرفش حطتني إن أنا اللي مقومة الدنيا وإني رئيسة العصابة وأنا لا ناقة لي ولا جمل في هذا الموضوع».

وتابعت ناهد أن والدتها طالبت بدخل شهري وتأجير الفيلا: «قولت لها خلاص تاهت ولقيناها أنا هخلي شريف يأجر ويبعتلك الإيجار لحد عندك قالتلي لا أنا عايزة الفيلا أنا أأجرها قولتلها إنتي فارق معاكي إيه إنتي اللي يهمك إن الإيجار يجيلك».

وأضافت: «قالت لا أنا مش عايزة كدا أنا هاخدها منه رغم أنها بتاعته قولتلها خلاص براحتك بجد أنا مش عارفة ليه كدا ليه الدعاء أنا سمعت أمي بتدعي عليا دعى مش قادرة أقوله دعيت عليا يجيلي سرطان يقطع مصاريني ويجيلي مرض محدش يعرف أوله من آخره دا أنا لو عاقة فعلا إزاى يخرج من بوقك كلمة زي دي على بنتك».

ابنة شريفة ماهر تعاتبها

وعاتبت ناهد والدتها قائلة «قولتلها إزاي قدرتي تقولي الكلمة دي قالتلي من ورا قلبي بجد مش فاهمة إزاي وفي آخر الموضوع دا هي بتتكلم وإحنا بنتكلم الحكم في الآخر ربنا هو المطلع العدل اللي عارف إن أنا وأخويا وقفنا معاها ولا رميناها هو عارف مين الظالم ومين المظلوم».