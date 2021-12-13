نجل شريفة ماهر يرد على اتهاماتها: «إديت أمي ألفين جنيه عشان تفطر».. فيديو

كشف شريف شوقي نجل الفنانة شريفة ماهر تفاصيل الأزمة الأخيرة بينها وبين أبنائها بسبب خلافات مالية، والتي وصلت إلى اتهامها له بالنصب عليها وتهديدها بالإضافة إلى التعدي عليها، مؤكدا أنه يتعرض لظلم كبير من جانبها وإن ما يتعرض له حاليا هو محنة صعبة من الله، قائلا: «أنا اتشتمت ودعت عليا وجميع الوقائع اللي ذكرتها مثبتة في تحريات وأوراق رسمية تثبت صحة أقوالي».

وأضاف نجل الفنانة شريفة ماهر خلال بث مباشر مع صحيفة «الوطن»، أنه يهتم بجميع احتياجات والدته وينفذ جميع أوامرها، متابعا: «مرة كلمتني قالتلي أنا مش معايا فلوس أفطر قابلت جوزها وأديته ألفين جنيه، وجميع احتياجاتها من المؤن الشهرية أقدمها لها، أمي سنها الحقيقي 90 عاما وفي السن ده ممكن يكون تقديرها للمواقف مختلف».

أبناء الفنانة شريفة ماهر يكشفون لأول مرة حقيقة اعتدائهم على والدتهم: «بتتبلى علينا»

ومن جانبها قالت ابنتها ناهد خلال حوارها لـ «الوطن»: «أنا وشقيقي لم نقصر مع والدتنا الفنانة شريفة ماهر، وهي حديثها كله متضارب وغير منطقي، كانت عندنا من 10 أيام ولما جت قولت لها يا ماما إيه المطلوب عشان أنا ماليش علاقة بالكلام ده وأنا لا ناقة لي ولا جمل ولا مستفيدة، طلبت دخل شهري من تأجير الفيلا الخاصة بشريق شقيقي ووافقنا ولكنها طلبت أن تؤجرها هي بمعرفتها، ولما هو رفض رفعت قضية عشان تحبسه صعب أن أم تعمل في ابنها كده».

ابنة شريفة ماهر: أمي دعت عليا يجيلي سرطان

وأضافت: «أمي دعت عليّ يجيلي سرطان ولما قولتها ليه كده يا ماما قالتلي ده من ورا قلبي، وعايزة أقولها يا ماما مش هيعدي قد اللي راح عايزين نرجع نتلم تاني لمي أولادك وأحفادك حواليكي».