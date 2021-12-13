«المهندسين» تنظم محاضرة مجانية عن منظومة الهيدروليك «صور»

عقدت اليوم شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس عادل درويش، المحاضرة الخامسة من الدورة الأساسية لمنظومة الهيدروليك، والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات الشعبة المجانية، حاضر فيها الدكتور مدحت بحر الخبير الدولي في مجال الهيدروليك.

منظومة الهيدروليك

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم فإن اللواء مهندس سامي ترك، عضو مجلس الشعبة الميكانيكية، ومنسق المحاضرات، أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه المحاضرة تستكمل عرض صمامات الهيدروليك المختلفة والتي تشتمل على الصمامات التوجيهية وصمامات التدفق، مشيرًا إلى أن هذه المحاضرة هي الثانية والأخيرة للأستاذ الدكتور مدحت بحر، نظرًا لاستعداده للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موجهًا الشكر له على تكرمه باستقطاع وقت من إجازته للمشاركة في هذه الدورة.

وعبَّر «ترك» عن أمله في استفادة المهندسين من المحاضرات المجانية التي تعقدها الشعبة، والتي تسعى الشعبة من خلالها إلى رفع مستوى كفاءة المهندسين، منوهًا إلى أن يوم الأحد القادم سيشهد المحاضرة الأخيرة في الدورة الأساسية لمنظومة الهيدروليك، موضحًا أنه من حق كل من حضر 75% من محاضرات الدورة الحصول على شهادة من النقابة بحضور الدورة.

نقابة المهندسين

من جانبه أشار الدكتور مدحت بحر، بحسب بيان النقابة، إلى أن محاضرة اليوم تتناول الصمامات التوجيهية وصمامات التدفق التى تستخدم فى تحريك الأحمال وضبط سرعتها، موضحًا أن كلًّا من الصمامات التوجيهية وصمامات التدفق تحتوى على مجموعات ذات خصائص أساسية وأخرى ذات خصائص عالية الدقة، ولمصمم الدوائر الهيدروليكية حرية اختيار إحداهما بناء على التكلفة التقديرية ومتطلبات التشغيل.

ونوه بحر إلى أن هذه الصمامات منها ما هو يعمل ميكانيكيًا أو كهربائيًا، مشيرًا إلى أنه في حالة استخدام الفئة الكهربائية يجب التعرف على دوائر التحكم الإلكتروني التي تتعامل مع هذا النوع من الصمامات، كما استعرض «بحر» طرق توصيف هذه الصمامات والتسميات القياسية والتركيب البنائي وطرق التشغيل.