الهندي فيديوت جاموال يحتفل بعيد ميلاده بمصر.. «تورتة على شكل أبو الهول»

احتفل الفنان الهندي الشهير فيديوت جاموال، بعيد ميلاده الـ 41 في الأهرامات، برفقة زوجته نانديتا مهتاني، حيث اختار أن تكون تورتة عيد مولده مجسمة لأحد رموز الحضارة المصرية، وهي الأهرامات وأبو الهول، لذا سوف نستعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات عنه.

نشر الفنان الهندي فيديوت جاموال، فيديو عبر صفحته على «إنستجرام»، بشكر محبيه ومتابعيه، موجها رسالة لهم، قائلا: «عيد ميلاد سعيد لنا.. شكرا لكم على كل التهنئات.. شاهدت كل الفيديوهات وشاهدت كل الصور ..أحبكم».

وأرفق فيديو خلال وجوده بمنطقة الأهرامات مع زوجته، وعدة صور خلال رحلتهم بمصر.

معلومات عن فيديوت جاموال

يعد الفنان الهندي فيديوت جاموال، من أشهر نجوم الهند، وخاصة بأفلام الأكشن، وتحقق أفلامه دائما إيرادات مرتفعة للغاية.

بداية في عالم بوليوود، كانت بمشاركته مع الفنان جون إبراهام في فيلم (فورس) عام 2011، لعبت نشأة فيديوت دورا هاما في مسيرته الفنية وخاصة بأفلام الحركة والأكشن، حيث إن والده ضابط بالجيش الهندي، وكان يدرب أولاده ومن بينهم هو على الفنون القتالية، مما جعله يتميز بما يقدم.

يعد فيديوت، ممثلا هنديا، وفنانا قتاليا، ومن أشهر نجوم الهند، وكما أنه مصمم أفلام الحركة، حتى وإن لم يشارك بها، وقدم الفيلم الهندي (جنجل) ببراعة شدية بفنون القتال.

ومن أشهر أدواره سلسلة أفلام الكوماندو، وهو ممارس لكلاريباياتو ويعرف أيضًا باسم (بطل حركة العصر الجديد في بوليوود)، لما يتمتع به من رشاقة بقيام أدوار الأكشن.

درس فن (كالاريباياتو) منذ سن الثالثة، وهو من أشهر الفنون القتالية، والتي تجعل الشخص متمتعا بلياقة أثناء ممارسته الأكشن والحركة.

وآخر أفلامه هو فيلم «سناك» الذي قدمه بالسينما الهندية مع بداية عام 2021، قبل الإغلاق بسبب فيروس كورونا، هو أيضا من أفلام الأكشن لعام 2021 بالسينما الهندية.

لم يكن فيديوت الممثل الهندي الوحيد الذي زار مصر بالفترة الأخيرة، بل أيضا قام العديد من نجوم بوليوود بزيارة مصر وكانت أبرزهم بارنيتي شوبرا، ومن نجوم الدراما، كاران كوندرا وفيفان دسينا وكرانفير بوهرا.