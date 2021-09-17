المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» يصمت أمام القاضي.. تجديد حبسه 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الجزائية بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية ميت عنتر، مركز طلخا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لأنه في الأول من سبتمبر الجاري، ألقاه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، للتخلص من ديونه التي بلغت لصديقه مبلغ 680 ألف جنيه علاوة على 5 شيكات، وذلك رغم علمه أن المجني عليه طلب مبلغا لتوفير تكاليف ولادة زوجته لمولودهما الثاني.

مناقشة قاضي المعارضات للمتهم

وناقش قاضي المعارضات المتهم فسأله: «أنت قتلت المجني عليه المهندس أحمد عاطف الشربيني»، فرد: «محصلش، دا كان في إيديه كوب عصير ولما وقع منه حاول يمسكه وقع في الميه»، فسأله القاضي، «لماذا لم تطلب له شرطة النجدة أو الإنقاذ النهري لإنقاذه، ولماذا لم تخبر أسرته بما حدث، وأخفيت علمك بما حدث له 11 يوما حتى تم العثور على جثته؟»، فطأطأ المتهم رأسه في الأرض ولم يدل بأي إجابة سوى الـ«صمت».

وشهدت المحكمة وجودا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة خلال الجلسة، وجرى بعدها نقل المتهم إلى محبسه لاستكمال التحقيقات من النيابة العامة.

قصة مقتل المهندس أحمد عاطف

وبدأت قضية مقتل المهندس أحمد عاطف، في الأول من شهر سبتمبر 2021، عندما خرج من بيته في قرية ميت عنتر، لمقابلة صديقه «محمد أ.» من أجل الحصول على جزء من المبالغ ملكه والموجودة مع صديقه منذ فترة، وذلك استعداد لعملية ولادة زوجته لمولودهما الثاني «سليم»، وظل متواصلا مع والده ووالدته وزوجته في تلك الليلة، وأجرى معهم أكثر من 10 اتصالات، وكلما سألوه يؤكد أنه مع صديقه، إلا أن المجني عليه لم يعد إلي البيت، ولما سألوا صديقه أكد أن المجني عليه تركه على كوبري جامعة المنصورة وركب سيارة تاكسي بعدما أعطاه مبلغ 80 ألف جنيه، ولا يعلم عنه شيئا بعدها.

وعثرت مباحث الدقهلية على جثة المجني عليه في آخر مكان أكد وجود به، في منطقة كوبري جامعة المنصورة المار أعلى نهر النيل فرع دمياط، واتهمت أسرة المجني عليه صديقه بقتله، واعترف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما.