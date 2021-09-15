غياب وجثة وغدر صديق.. قصة مهندس الدقهلية من أول سبتمبر لحبس المتهم

خرج المهندس أحمد عاطف من بيته في قرية ميت عنتر مرتديا زيا بسيطا على أساس أن يقابل صديقه في مدينة طلخا، ليحصل منه على مبلغ لأنه يستعد لوضع زوجته مولودهما الثاني، ويريد أن يوفر تكاليف المستشفى ومصاريف الاحتفال بالمولود الجديد، وترك زوجته «دعاء» تعاني آلام ما قبل الولادة، وأخذ ابنه «كنان» فتركه عند والدته حتى يرجع، إلا أن الطفل لم يتوقف عن البكاء في تلك الليلة، وكلما بكى الطفل اتصلت أم أو والد أحمد به يستعجلانه في العودة لأن الطفل يحتاجه، وكل مرة يرد عليهم «أنا مع صاحبي محمد أبو العز، وشوية وهارجع».

خروج المجني عليه لمقابلة صديقه لإحضار مبلغ مالي

مرت الساعات تلو الساعات وكل مرة يرد المهندس أحمد عاطف الشربيني على اتصالات زوجته ووالده ووالدته، يؤكد لهم أنه مع صديقه محمد أبو العز، مرة في مقهى في طلخا، ومرة أخرى أعلى كوبري جامعة المنصورة لأن سيارة صديقه سخنت وتعطلت بهم وفي انتظار إصلاحها، إلا أن فوجئوا بإغلاق تليفونه وعدم رده على أي اتصال.

الزوجة تخبر أهله: أحمد لم ينم في البيت

جاء اتصال من زوجة أحمد عاطف لكل من أمه وأبيه صباح اليوم التالي: «أحمد لم ينم في البيت هو عندكم»، فكانت صدمة كبيرة عليهما، لقد استعجلوا الليلة الماضية وأعادوا «كنان» إلى أمه وعادوا لبيتهم لتأخر عودة أحمد، وبدأوا يبحثون عنه وأبلغوا مركز شرطة طلخا، وبحثوا في المستشفيات، وقبلها اتصلوا على صديق ابنهم يسألونه فأكد لهم أنه أخذ منهم مبلغ 80 ألف جنيه وركب سيارة تاكسي ولا يعلم شيئا عنه بعد ذلك، فجعل الشك يرتاب قلوبهم لأنه ليس من عادة أحمد أن يركب تاكسي، وإنما يركب مع شركات التوصيل عبر تطبيق الهاتف.

البحث عن أحمد طوال 11 يوما

مرت الساعات كأنها السنوات على أسرة أحمد، واتهموا صديقه أنه وراء اختفائه إلا أنه كان من الذكاء حتى جعل الشرطة تشك في أسرة أحمد، وظلت الأمور تمثل لغزا للجميع حتى ظهرت الجثة في نفس المكان الذي أكد أحمد أنه واقف به في آخر اتصال معه وهو فوق كوبري جامعة المنصورة فقد عثروا على الجثة بمتعلقاته الشخصية أسفل الكوبري لم تتحرك من مكانها لأنها كانت عالقة في أعمال توسعة الكوبري.

اعتراف المتهم بقتل أحمد بإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة

اعترف صديق المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه هو من ألقى صديقه من أعلى كوبري جامعة المنصورة لأن المجني عليه كان يمتلك ضده 5 شيكات، بالإضافة إلى مبلغ حوالي 680 ألف جنيه وكان من الممكن أن يتسبب في سجنه، بحسب قوله.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يجدد له في الموعد القانوني.