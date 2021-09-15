بعد مقتل مهندس الدقهلية على يد صديقه.. أعمال فنية عن «غدر الصحاب»

بالتزامن مع قضية مقتل «مهندس الدقهلية»، التي أثارت جدلا كبيراً لدى رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كشفت الأجهزة الأمنية أن السبب وراء مقتل هذا المهندس هو صديق عمره، فقدمت الدراما التليفزيونية المصرية عددا من المسلسلات التي تحمل نفس طريقة الغدر والخيانة والقتل.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز هذه المسلسلات.

مسلسل «اللي مالوش كبير»

تجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز دور شخصية تدعى «غزل»، والتي تتعرض للخيانة والخداع من أقرب صديقاتها والتي تدعى «نادين»، حيث كانت تكمن لها الغل والحقد والكراهية، وتتفق مع «عابد»، زوج غزل على مراقبة كل خطواتها واخباره بها.

تم عرض هذا المسلسل في رمضان الماضي، وكان من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتشارك في تقديمه عدد من الفنانين مثل ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل «ضد الكسر»

تقوم الفنانة نيللي كريم بدور فتاة تدعى «سلمى»، وتتعرض للخيانة من قبل عدة أشخاص، أولا زوجها «كريم»، التي تكتشف صديقتها «نادين»، خيانته، ذلك بالإضافة إلى خيانة خادمتها لها، واتفاقها مع أحد أفراد الأمن لسرقتها.

يعد المسلسل من بطولة كل من نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، تارا عماد، لؤي عمران، وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.

مسلسل «حرب أهلية»

دخلت الفنانة جميلة عوض بدور «تمارا»، التي تجسد دور الخائنة لصديقاتها وتحاول ابتزازهم بشتى الطرق، خاصة بعد قيامها بتخريب حياتهم بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية، التي جعلتها تصور إحدى صديقاتها فيديو أثناء تغيير ملابسها لابتزازها، واجبارها على الانصياع لأوامرها، كما تسببت في إلغاء حفل صديقتها الأخرى.

عُرض المسلسل في رمضان الماضي، وكان من بطولة عدد كبير من النجوم مثل يسرا، جميلة عوض، أروى جودة، مايان السيد، باسل خياط، وعدد آخر من الفنانين، اخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان.

مسلسل «لؤلؤ»

قدمت هذا المسلسل مي عمر التي تلعب دور فتاة تدعى «لؤلؤ»، التي تتمتع بصوت جميل، وتتمنى أن تصبح مطربة مشهورة، وتقوم صديقتها «سنية»، التي تحقد عليها، بتدبير خطة لها مع رجل آخر حتى تشبع رغبتها في الانتقام.

كان المسلسل من بطولة كل من مي عمر، محمد الشرنوبي، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين، والذي تم عرضه في عام 2020.

مسلسل «لأعلى سعر»

تدور فكرة المسلسل حول فتاة تدعي «جميلة»، والتي تجسدها الفنانة نيللي كريم، تتزوج من «هشام»، وبالرغم من أن هذا الزواج يبدو ناجحا، إلا أن «جميلة»، تتعرض للخيانة من قبل إحدى صديقاتها المقربة «ليلى»، التي تخطط لإسقاط «جميلة»، في الفخ وتتزوج من زوجها «هشام».

تم طرح هذا المسلسل في عام 2017، اخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل، وتشارك في تقديم هذا العمل العديد من الفنانين مثل نيللي كريم، أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سارة سلامة، وغيرهم من الفنانين.