غادة والي: رصدنا محاولات لبيع لقاحات فاسدة على الإنترنت

كشفت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تفاصيل مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، قائلة إن هذا المؤتمر يعقد كل عامين، ومصر اختارت هذا العام موضوع التعافي للنزاهة في أوقات الأزمات والأوبئة، وكيف تتجنب الدول في أوقات الأزمات والأوبئة الفساد ليخترق حزم الدعم المالي أو الاقتصادي أو الفساد في القطاع الصحي.

تقرير عن مكافحة الفساد في الرياضة

وأضافت «والي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، لأول مرة في الأمم المتحدة، يصدر تقرير عن مكافحة الفساد في الرياضة.

ولفتت إلى أن الدول والحكومات تكون تحت ضغوط كثيرة في تقديم الخدمات في أوقات الأزمات والأوبئة وبالتالي يكون حينها الإنفاق كبيرًا للغاية وبسرعة ما قد يؤدي إلى اختراقات من عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الفاسدة، «بالفعل إحنا رصدنا على الإنترنت محاولات لبيع لقاحات فاسدة، واختراق مناقصات حكومية لبعض الدول لشراء أجهزة ومعدات».

جهد مكثف من وزارة الخارجية

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية عملت بشكل مكثف ووزارة الخارجية لاستضافة المؤتمر، لافتة أن عدد المشاركين في الدورة الحالية للمؤتمر 144 دولة، بحضور 2170 ممثلا، وهذا أعلى حضور في تاريخ المؤتمر، ونظرا لظروف جائحة كورونا سينعقد المؤتمر بالحضور الشخصي والافتراضي، وبالتالي نصف عدد الحضور سيحضرون افتراضيا.

وأفادت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يشارك لأول مرة عدد ضخم من منظمات المجتمع المدني، إذ يوجد 268 جمعية لديها صفة الاستشارية في الأمم المتحدة، إضافة لـ 257 جمعية أهلية عادية، بجانب مشاركة أكثر من 47 مركزا للفكر والبحث، ومنظمات الأمم المتحدة.

ولفتت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هناك 5 رؤساء دول لأول مرة سيلقون كلمات بالمؤتمر افتراضيا، كما سيحضر 50 وزيرا منهم 20 سيحضرون افتراضيا، كما سيحضر أكثر من 30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم.