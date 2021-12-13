رئيس جامعة حلوان: مكافحة الفساد من أسس الحياة المؤسسية بالتعليم العالي

أوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التي تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في التعليم العام والتعليم العالي بالجامعات، إذ تحرص الجامعة على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وشرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018.

وتابع أن الجامعة استطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

جامعة حلوان تشارك في الجلسات التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جاء ذلك خلال مشاركة أساتذة جامعة حلوان في الجلسات التحضيرية للمؤتمر التاسع للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال حضور قوي وتمثيل فعال لجامعة حلوان بقيادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كمال بكلية التربية ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق الجامعة لدي هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة لبنى شهاب بكلية التربية ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذة الدكتورة أمل أبو طبل الاستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ووكيل الكلية.

وتضمنت الجلسات التحضيرية التي شارك فيها أساتذة جامعة حلوان مناقشة أهمية مكافحة الفساد في البحث العلمى والحياة الأكاديمية وضرورة التوعية للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس بمكافحة الفساد، وكيفية نشر هذه الثقافة الهامة في البيئة الجامعية، وتعد مشاركة جامعة حلوان فرصة هامة لتبادل أفكار وممارسات جيدة تسهم في تطوير الخطط المتبعة في مجال مكافحة الفساد في التعليم العالي والتعليم العام.

وكيل كلية حاسبات تقدم ورقة عمل عن مساهمة التكنولوجيا في محاربة الفساد

وقدمت الدكتورة أمل أبو طبل، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ورقة عمل استعرضت خلالها كيف تساهم التكنولوجيا في محاربة الفساد ولا سيما في البيئة الجامعية والممارسات الجامعية الخاصة بالتدريس والامتحانات.

وشاركت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق الجامعة لدى هيئة الرقابة الإدارية، في جلسة خاصة عن تأثير أزمة كورونا على الحياة الجامعية والأداء الجامعي وكيفية التعامل معها، وكيفية مكافحة الفساد في البيئة الجامعية، وتم تقديم عرض خاص بممارسات جامعة حلوان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل السياسات الخاصة بالمجتمع الجامعي والسبل التي تتخذها جامعة حلوان من خلال التوعية والتعريف بمدونة السلوك الوظيفي وتفعيل السياسات الخاصة بالمجتمع الجامعي والسبل التي تتبعها جامعة حلوان لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للاداريين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتدريس مقرر حقوق الإنسان والانشطة المرتبطة به ونشر الثقافة بالجامعة وكذلك الأنشطة المرتبطة بثقافة النزاهة والشفافية، وأشارت إلى أن العرض التقديمي لجامعة حلوان حاز علي إعجاب الحضور وأشادة المجتمع الأكاديمى الدولي بجهود جامعة حلوان في هذا المجال وتجربة الجامعة الرائدة المختلفة والمتميزة.

الجلسات شارك بها أساتذة وممثلون من معظم دول العالم

وعقدت الجلسات التي أقيمت على هامش المؤتمر بحضور سياسيين وأساتذة متخصصين من كافة أرجاء العالم وممثلين من كل القارات بالعالم تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وأختتمت الفعاليات بجلسة مقترحات عن الأشياء التي يمكن تنفيذها في المجتمع الجامعى ومقترحات لمكتب الأمم المتحدة بما يمكن تقديمه من مساعدات ودعم للبيئات الجامعية في مختلف دول العالم.

وجاءت هذه الجلسة علي هامش التحضير للمؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم وانطلق من مدينة السلام شرم الشيخ بمصر بحضور دول العالم، برعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية المصرية.