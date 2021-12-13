أستاذ تمويل: زيادة حجم الفساد يقلل الاستثمارات

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن زيادة حجم الفساد يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار، مشددًا على أن الدولة المصرية ترفع شعار مكافحة الفساد، كما أن هناك آليات لتطبيقه وهو ما يصب في دعم مناخ الاستثمار.

الفساد جزء من تكاليف الاستثمار

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة dmc، أن الفساد يشكل جزءً من تكاليف الاستثمار، وكلما ينتشر يؤدي إلى ضعف كفاءة الإدارة الاقتصادية للمجتمع ككل، وبالتالي يجب أن تكون الدولة حريصة فيما يتعلق بالتعامل معه من خلال استراتيجتها الوطنية ومؤسساتها.

نظم إدارية للتعامل مع الفساد

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر لديها على مدار السنوات الطويلة الماضية النظم الإدارية للتعامل مع الفساد، وتسعى إلى تغيير مستوى معيشة مواطنيها عبر تغيير نمط التفكير وسلوك المواطن ومؤسسات الدولة، حيث تتحرك في إطار المزيد من البرامج التدريبية والتشريعات والتحول الرقمي وفصل طالبي الخدمة عن مقدميها.

وأشار هشام إبراهيم، إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات تحتاجها الدولة وتخدم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى مكافحة الفساد وتطبيق أقصى معايير النزاهة والشفافية وجذب المستثمرين، إذ أن الشركات العالمية الكبرى حريصة على الدفع باستثماراتها في الدول التي تتمتع بسمعة طيبة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.