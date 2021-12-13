«الصحة»: مصر تحاول تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تحاول تحقيق اكتفاء ذاتي من لقاحات فيروس كورونا، في ظل الاتفاقات الدولية مع مختلف الدول.

أوميكرون ليس الأكثر شراسة

وأضافت «عاصم» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن بريطانيا أعلنت اليوم وفاة أول مصاب بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لافتة إلى أن أوميكرون لم يتم إثبات حتى الآن أنه أكثر شراسة: «أنا متفائلة وإن شاء الله السلالات الجديدة متكونش أكثر شراسة من النسخة الأصلية من فيروس كورونا».

مصر تحارب التقزم

وأوضحت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن مرض التقزم منتشر في نسبة معينة من الأطفال وتعمل مصر على محاربة وجود هذا المرض وسيتم إفادة المجتمع من التطور الحادث في القطاع الطبي في مصر.

مصر استطاعت القضاء على فيروس سي

من جهته قال الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن العالم أجمع يشهد حاليًا أن مصر استطاعت القضاء على مرض فيروس c، بعدما كانت الدولة الأعلى إصابة بهذا المرض على مستوى العالم أجمع، مقارنة بتعداد السكان، مضيفا: «كانت فضيحة بالنسبة لنا كلنا كأطباء بكل المؤتمرات الصحة على مستوى العالم، حينما كان يذكر البعض أن مصر الدولة الأعلى إصابة بفيروس c على مستوى العالم، مقارنة بتعداد سكان الدولة».

تقدم مصر في مراكز الأكثر الإصابة بفيروس سي

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أصدرت تقريرا في عام 2014، يوضح أن 22% من سكان مصر مصابون بفيروس c، كما أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث أعداد المصابين، واصفًا نتائج هذه التقرير بالمبالغ فيها بعض الشيء، لكنها لا تنفي حجم الكارثة.