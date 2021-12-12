تفاصيل وظائف متاحة في بنكي مصر وHsbc «لوعاوز وظيفة في بنك»

أعلن كل من بنك HSBC ومصر عن حاجتهم لشعل عدد من الوظائف والتي تتطلب خبرات ومهارات محددة يجب توافرها في المتقدم للوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالوظائف والتي تقدمها على مدار الساعة.

وظائف بنك HSBC

وجاءت وظائف بنك HSBC التي أعلن عنها عبر موقعه الرسمي على النحو التالي:

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- الخبرة في المجموعات أمر لا بد منه.

- تجربة إدارة الأفراد أمر لا بد منه.

- مهارات الاتصال والعرض ممتازة.

- خبرة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.

وظيفة Statutory Accounting Manager

- معرفة ممتازة بنظام إعداد التقارير والواجهة بين HUB وأنظمة معلومات إدارة HSBC.

- معرفة قوية بأنظمة التقارير المالية (مثل HUB و Hyperion IR و Saracen).

- معرفة قوية بمعايير المحاسبة الجماعية والمحلية.

- معرفة جيدة بمخططات المجموعة للحسابات / المنتجات المصرفية.

- معرفة / خبرة جيدة بإدارة التغيير في تنفيذ النظام ومشاريع تحسين العمليات.

وظائف بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن حاجته لشغل عدد من الوظائف من خلال موقعة الرسمي عبر «لينكد إن»، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة حلول معمارية

- يملك خبرة 10 سنوات في هندية وخل المكونات التقنية لـ المجالات والمنتجات ورحلات العملاء.

- خبير في تصميم معمارية القطع الأثرية .

- يمكنه اتخاذ قرارات معمارية على مستوى الفريق والمنتج.

- للتقديم السريع يتم من خلال صفحة البنك عبر موقع «لينكد إن».

وظيفة Java tech lead

- يملك 8 سنوات خبرة، ينظر إليه كخبير في تطوير تكامل الواجهة الخلفية وواجهة برمجة تطبيقات Rest باستهدام Spring.

- المساعدة والدعم في اتخاذ القرارات المعمارية.

- مطور برامج ومحنك جافا.

- للتقديم السريع يتم من خلال صفحة البنك عبر موقع «لينكد إن».

وظيفة Principal DevOps Engineer

- يملك خبرة 6 سنوات.

- خبير في بناء وتوسيع حاويات الخدمات السحابية الدقيقة .

خبرة قوية في النقل بالحاويات.

- للتقديم السريع يتم من خلال صفحة البنك عبر موقع «لينكد إن».