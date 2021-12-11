بنك مصر يمنح 11 ألف عميل قروضاً مميكنة بقيمة 760 مليون جنيه خلال عامين

قام بنك مصر بتقديم حلول إلكترونية لمنح منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل فورى، وذلك من خلال تمكين العملاء من التقديم على القرض متناهى الصغر والحصول على الموافقات الائتمانية فى مقرات أنشطتهم، حيث يقوم موظف البنك بزيارة العملاء واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، مع إعطاء الموافقات وصرف التسهيل الائتمانى خلال نفس اليوم أو فى اليوم التالى كحد أقصى؛ وذلك باستخدام التابلت.

الجدير بالذكر أن منح منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مميكن ينعكس على تخفيض المدة اللازمة للحصول على القرض وزيادة قاعدة عملاء المشروعات متناهية الصغر، حيث تم منح أكثر من 11 ألف عميل قروضاً مميكنة بقيمة 760 مليون جنيه منذ بدء ميكنة تقديم القروض فى نوفمبر 2019 باستخدام التابلت وحتى نوفمبر 2021.

ويتصدر بنك مصر حالياً الجهات الممولة للمشروعات المتناهية الصغر فى مصر بمحفظة قروض قائمة تصل لأكثر من 8 مليارات جنيه، حيث قام البنك منذ عام 2004 وحتى نوفمبر 2021 بمنح أكثر من 711 ألف قرض متناهى الصغر بقيمة 21 مليار جنيه، استفادت منها المرأة بنسبة 35% من قيمة التمويل الممنوح، هذا كما تم تمويل نحو 15 ألف عميل بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

وحقق بنك مصر مؤخراً طفرة فى زيادة نسب النمو فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزى المصرى، الذى ألزم البنوك بزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات من إجمالى حجم محفظة التمويل.

البنك يوقع عقد بيع فندق «رويال جراند شرم» لـ«العرجاني للتطوير العقاري ومجموعة كامل أبوعلي»

من ناحية أخرى، وقَّع بنك مصر عقد بيع فندق «رويال جراند شرم»، المملوك للبنك بشرم الشيخ، بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث قام ممثلو بنك مصر بتوقيع العقود مع المهندس إبراهيم العرجانى، عن شركة العرجانى، والخبير السياحى كامل أبوعلى، عن مجموعة كامل أبوعلى.

يأتى توقيع بنك مصر عقد بيع فندق «رويال جراند شرم»، المملوك له بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، والذى يحتوى على 348 غرفة، على مساحة قدرها 60 ألف م2 مع المشترين، شركة العرجانى للتطوير العقارى ALORGANI، ومجموعة رجل الأعمال والخبير السياحى كامل أبوعلى، فى إطار قيام بنك مصر بإعادة تدوير الأصول والاستثمارات المملوكة له بما يحقق أفضل النتائج والمؤشرات المالية.

كما يأتى توقيع العقد كذلك استمراراً للإنجازات المحققة والنتائج المتميزة التى يحققها قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك، حيث حصل البنك على العديد من الجوائز فى مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس «Global Finance» العالمية؛ ففى العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ حصل على جائزة «أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد فى أفريقيا والشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد فى الشرق الأوسط» على مدار كل من ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥.

كما حصل بنك مصر على جائزة «أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى منطقة الشرق الأوسط» فى ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢٠ و٢٠٢١، وجائزة «أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى أفريقيا والشرق الأوسط» فى ٢٠١٩.

وتعد هذه هى المرة الثالثة عشرة التى يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس، حيث تستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، كما حصل البنك على جائزة عملية العام «التوريق» - أفريقيا لعامى 2019 و2020، من مجلة «ذا بانكر» العالمية ومؤسسة «فاينانشال تايمز».