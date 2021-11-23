رابط بوابة مصر الرقمية بعد غلق الموقع الرسمي

يبحث الكثير من المواطنين المستحقين لصرف حصص تموينية شهرية عن بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد تعطل موقع دعم مصر المخصص للخدمات التموينية، رغبة منهم في إجراء بعد الخدمات التموينية المتوفرة على البوابة، لحين عودة عمل موقع دعم مصر مرة أخرى، إذ أنه بمجرد الدخول على الموقع، تظهر رسالة تشير إلى وجود عطل فني في الموقع.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، رابط بوابة مصر الرقمية بعد غلق موقع دعم مصر، والذي يسهل إجراء الخدمات التموينية للمواطنين، وجاءت كالتالي:

رابط بوابة مصر الرقمية بعد غلق موقع دعم مصر

- بعد غلق موقع دعم مصر، يمكن للراغبين في إجراء الخدمات التموينية إلكترونيا الدخول لبوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــا.

- الذهاب للأيقونة الخاصة بالخدمات الحكومية، ثم اختيار «خدمات التموين».

خدمات البطاقة التموينية

- تظهر أمام المواطن جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراؤها من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تشمل: «تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا».

- وبمجرد الضغط على الخدمة التي يرغب في إجراءها المواطن من الخدمات السالف ذكرها، تظهر أمامه صفحة خاصة بالبيانات الخاصة بالبطاقة التموينية والبيانات الخاصة بالمستفيدين المقيدين في تلك البطاقة.

- وبعد قراءة الشروط والأحكام، يجب اتباع الخطوات التالية، لكي يجرى إجراء الخدمة التي يرغب بها المواطن.