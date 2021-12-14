ضبط محاميين انتحلا صفة عضوي نيابة لإتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بحجز محاميين اثنين، انتحلا صفة عضوين بهيئة قضائية، توجها لمالك منزل قريب من موقع حادث الشيخ زايد، وحاولا إتلاف كاميرات المراقبة التي سجَّلت الحادث المتسبب به المتهم كريم الهواري، وأمرت جهات التحقيق بحجزهما على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

«إحنا نيابة التحقيقات»

التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، أكدت أن مالك المنزل الذي وثقت كاميراته الحادث، فوجئ بـ4 أشخاص زعموا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم، وانصرفوا من المكان.

صدفة في النيابة

والتحريات أيضا كشفت أن مالك المنزل توجه إلى النيابة في الصباح، واستفسر عن هوية هولاء وتبين أنهم محامون وليسوا أعضاء نيابة عامة، كما أنهم يتبعون والد المتهم كريم الهواري، وفور خروجه من غرفة التحقيق، فوجئ باثنين منهم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في الحال.

حجز على ذمة التحريات

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين، حيث تبين أنه كان برفقتهما 2 آخرين، هاربين، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.